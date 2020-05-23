"Куда вы лезете, Янина?" Боец ММА вызвала на дуэль Соколову за критику Усика

Боец ММА заступилась за Усика / Фото: скриншот из видео

Украинская спортсменка и боец ММА Елена Колесник готова сразится на дуэли с журналисткой Яниной Соколовой, которая позволила себе критику в отношении чемпиона по боксу Александра Усика.

"В ситуации с Яниной Соколовой и Александром Усиком мое мнение – хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца, спортсмена, который прославляет нашу страну, с нашим флагом. Для чего? Ради хайпа, для поднятия рейтинга своей лживой, никому не нужной программы", — обратилась украинская спортсменка к Соколовой в видеоролике, опубликованном в YouTube.

По словам Колесник, ей непонятны вопросы к публичным личностям "чей Крым". Она полагает, что такие требования не по адресу и их необходимо озвучивать "господину П".

"Почему вы спрашиваете это у обычных граждан, а не у политиков, военных. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома. Мои друзья и родственники в шоке от ситуации в стране, от невозможности работать, платить коммунальные услуги, покупать еду", - заявила она.

Спортсменка настоятельно рекомендовала Соколовой не трогать Усика. В противном случае она готова сразится с журналисткой на дуэли.

"Куда вы лезете, Янина? Вы ведь женщина, но ведете себя ужасно. Хочу сказать следующее. Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги. Как женщина женщине. Если вам понадобится на ком-то хайпануть, кого-то задеть, кого-то вызвать на ринг, то я приеду, только спецрейс еще организуйте по нормальным ценам", — добавила Колесник, которая проживает в Одессе.

Напомним, Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды - о братских народах, о дружбе украинцев и россиян.

Позднее украинский борец вольного стиля Богдан Грицай записал видео, в котором бросил Усику вызов на поединок.