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"Можно получить по морде": борец Грицай рассказал о вызове Усика на бой без правил

21 мая 2020, 14:45

Богдан Грицай пригрозил "дать по морде" Александру Усику.

Александр Усик вернулся в Украину и дал пресс-конференцию
Богдан Грицай пригрозил "дать по морде" Александру Усику / УНИАН

Чемпион Украины по борьбе среди молодежи, бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай рассказал о том, почему вызвал боксера Александра Усика на бой без правил.

"Я хочу публично показать, что не все спортсмены ва*ники. Многие пишут: "спортсмены – с ними все понятно, у них нет головы". Есть в Украине нормальные спортсмены-патриоты, которые могут дать отпор", - подчеркнул он.

По его словам, его целью является желание показать, что "за пророссийскую позицию можно получить по морде", пишет Obozrevatel.

"Я предлагаю не свои правила. Я предлагаю, чтобы их не было. Нужно понимать, для чего я все это написал. Человек публично показала, что, кто будет высказываться против него, будет бит. В этом видео вы видели правила? Взвешивания или судью? Или какой-то регламент?", - отметил борец.

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Отвечая на вопрос о том, на что он готов пойти, чтобы Усик извинился, Грицай ответил: "Хотя бы чтобы он не нес "русский мир" к нам в Киев".

Напомним, Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды - о братских народах, о дружбе украинцев и россиян.

Позднее украинский борец вольного стиля Богдан Грицай записал видео, в котором бросил Усику вызов на поединок.

Александр Усик Богдан Грицай новости спорта бои без правил
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