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Американские разведчики оценили шансы использования Путиным ядерных бомб в Украине - CNN

20 апреля 2022, 22:54

В Пентагоне заявляют, что у США есть планы на самые разные сценарии, даже самые невероятные, на которые могло бы пойти руководство страны-агрессора.

Путин, ядерная война
Владимир Путин и ядерная война / Коллаж фото Reuters, pixabay.com

Сейчас в разведке США не видят никаких признаков того, что Россия и ее диктатор Владимир Путин, начавший 24 февраля широкомасштабное военное вторжение в Украину, предпринял какие-либо шаги по подготовке к использованию ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN.

Два источника журналистов, знакомые с недавними данными разведки, сообщили, что официальные лица США больше обеспокоены угрозой их применения, чем когда-либо со времен холодной войны. В целом применение Путиным ядерного оружия в Украине назвали маловероятным, а один из источников оценил вероятность его применения около 1%.

Далее ‒ руководство Пентагона регулярно получает информацию о войне в Украине и оперативную информацию о состоянии российского арсенала, а также о любых шагах, которые могут вызвать беспокойство. В том числе и получаемую от разведывательного сообщества, которое внимательно следит за заявлениями путина и других высокопоставленных российских чиновников.

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Напомним, ранее известный экономист и президент Института экономического анализа Андрей Илларионов заявил, что применение ядерного оружия Россией в войне против Украины является нерациональным для достижения целей хозяина Кремля Владимира Путина.

Ведь российский диктатор, по мнению эксперта, стремится получить контроль над Украиной, а контроль над зараженной радиацией территорией ему точно не нужен.

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Автор: Егор Бунин
viber
ядерное оружие Владимир Путин российское вторжение
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