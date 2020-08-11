Богдан отреагировал на "гибель" любимого авто Tesla: бросил камень в огород власти

Андрей Богдан считает поджог своего авто Tesla "угрозу от власти" / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что в Киеве неизвестный поджог его любимый автомобиль Tesla, машина сгорела дотла.

Богдан на своей странице в Facebook написал, что потеря тяжелая, но он не воспринимает это близко к сердцу.

По его мнению, заказчик поджога машины имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах.

Экс-глава ОП добавил, что расценивает поджог как "угрозу от власти".

"...прослеживается определенный символизм – (преступление совершено – Ред.) ровно пол года с того времени как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах…", – поделился Богдан.

Напомним, в Киеве авто Tesla горело в Днепровском районе 11 августа по адресу ул. Юности, 8 около 3 часов ночи. В результате возгорания повреждены еще две иномарки.

Правоохранители признали, что авто Tesla загорелось в результате поджога и ищут людей, причастных к совершению преступления.