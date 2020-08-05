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Безжалостная декоммунизация: Дробович рассказал, что ждет Родину-мать и памятник Щорсу

5 августа 2020, 16:54

Украинский институт национальной памяти продолжает поддерживать темпы декоммунизации.

Памятник Щорсу
Памятник Щорсу в Киеве / УНИАН

Руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович утверждает ‒ декоммунизация в столице Украины будет продолжаться.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS со ссылкой на интервью мессенджера.

По словам директора учреждения ‒ в Киеве в рамках декоммунизации снесут гербы СССР на мосту имени академика Патона и на монументе Родина-мать.

Однако, Дробович отметил ‒ по поводу памятника большевистскому полководцу Николаю Щорсу ‒ он может быть видоизменен. Сейчас активно разрабатывается проект под названием Темный всадник, который должен будет обезличить данный памятник.

На вопрос, будет ли Украинский Институт национальной памяти поддерживать внедрение гимна во всех школах Украины, Дробович ответил, что сперва нужно тщательно изучить данный вопрос с психологами, учителями и специалистами.

"Сейчас происходит недостаточно осмысленная дискуссия. Кто-то говорит - это хорошо или плохо, но мало кто опирается на выводы возрастной психологии, на выводы учителей, международный опыт, где это срабатывает, а где нет. Как дети себя ведут, действительно ли они поют", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил ‒ после деоккупации Крыма и Донбасса на этих территориях будет внедрен особый порядок декоммунизации.

Антон Дробович декоммунизация новости Украины новости Киева
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