Апокалипсис на Ровенщине: мощный ураган сносил крыши и выкорчевывал деревья

Последствия урагана в Ровно / Lidiya Gatsko

В Ровно готовятся к новому удару стихии после того, как вечером 25 июня в области пронесся ураган.

Сильные порывы ветра валили деревья на припаркованные во дворах автомобили. В результате непогоды были повреждены кровли жилых домов, отключены от электроснабжения 340 населенных пунктов, передает УНИАН.

Были травмированы два человека: один - от удара молнии, другой - в результате падения шифера.

Под руководством мэра состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.

/ radiotrek.rv.ua

На заседании был определен комплекс первоочередных мер по восстановлению электроснабжения, ремонту поврежденных крыш домов и уборке поваленных деревьев с проезжих частей и тротуаров города.

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/ radiotrek.rv.ua

Как сообщает ТСН, во многих селах до сих пор не могут оправиться от урагана. Там уже шестые сутки люди без света, их дома без крыш, а на улицах выкорчеваны с корнем деревья. В громаде считают миллионные убытки. Энергетики же с утра до ночи ремонтируют оборванные провода.

То, что происходило, люди называли апокалипсисом. Прятались в домах. Ветер сносил крыши, обрывал электропровода и выкорчевывал деревья. Сельскую амбулаторию продырявила будто картонную.

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Электричества в селе нет уже 6 сутки. Энергетики обещают восстановить свет к ночи. Просят их понять, ведь такое село не одно, поэтому работают без выходных — с утра до 11 вечера.

/ radiotrek.rv.ua

Как рассказал Радио Трек начальник треста зеленого хозяйства Ровно Игорь Романчук, ураган, который еще в пятницу прошел в областном центре, повалил очень много деревьев.

Работники треста зеленого хозяйства работают без выходных. Для ликвидации последствий непогоды привлекли всю технику, которая у предприятия. Поваленные деревья помогают также убирать устранять и на территории ОСМД и управленческих компаний. Деревья пока убирают в центре города, а затем приступят к парков и скверов.

"В первую очередь мы выезжаем туда, что за нами в первую очередь закреплено. Расчищаем пока улицы города, которые являются основными. В парке Молодые мы запралы только несколько деревьев, которые были повалены. Из озера вытащили одно дерево. На все сразу нельзя отреагировать, все делаем в порядке очередности", - рассказал Игорь Романчук.

Ранее Главред писал о том, что стихия наделала беды в Киевской области - в селе Лишня в результате урагана и большого количества осадков прорвало дамбу. Были размыты подъездные пути, а сильный ветер ломал деревья.