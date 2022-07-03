Армия РФ захватит Луганщину в ближайшие дни, затем нацелится на Северск - ISW

Российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города / Фото t.me/luhanskaVTSA

Российские оккупанты вероятно установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни. Потом россияне отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться к Славянску и Бахмуту. Об этом говорится в анализе экспертов американского Института исследования войны (ISW)

Отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг города.

Американские аналитики прогнозируют, что российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Скорее всего, затем нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить отход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.

Украинские войска, вероятно, создадут угрозу российским наземным линиям коммуникации (GLOC), пролегающим от Белгорода к югу Харьковской области, с помощью переданной Западом артиллерии.

В отчете ISW отмечается, что украинские контратаки и активность партизан и дальше заставляют российские войска отдавать приоритет оборонным операциям вдоль южной оси.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 2 июля сообщил, что по состоянию на вечер субботы российским войскам не удалось захватить Лисичанск в Луганской области, но ситуация в городе решится в течение ближайших дней.

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