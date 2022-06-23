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Армия Украины нанесла новый удар по войскам РФ на Змеином и уничтожила Панцирь-С1 за 15 млн долларов

23 июня 2022, 07:24

Оккупационные войска понесли потери на Змеином.

Змеиный Панцирь С1
ВСУ на острове Змеиный уничтожили ЗРПК Панцирь-С1 оккупантов РФ / Коллаж УНИАН, Википедия

Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по позициям войск России на острове Змеиный. Продолжается военная операция, направленная на поражение вражеских позиций. Установлено попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг в Facebook, в среду, 22 июня, украинские войска нанесли новый удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный.

Читайте такжеУдар ВСУ по войскам России на Змеином: на картах Maxar показали три возгорания на островеВраг понес потери. Установлено попадание ВСУ в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс оккупантов Панцирь С-1, размещенный на захваченном полуострове.

Справка

Панцирь-С1

Панцирь-С1 – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Состоит на вооружении у армии РФ.

Сам комплекс разработан оборонно-промышленным комплексом СССР и России. ЗРПК используется с целью прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Предназначен, в том числе, для защиты охраняемого объекта от наземных и надводных атак.

Стоимость комплекса оценивается в сумму до 15 миллионов долларов США.

ВСУ бьют войска России на острове Змеиный

В понедельник, 20 июня, на острове Змеиный прогремели десятки взрывов. Вспыхнул пожар. Очевидцы сообщили о пролетах ракет в сторону захваченного российскими войсками острова.

21 июня в Оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ в Одесской области нанесли удар по позициям оккупантов РФ на острове Змеиный. Вражеские подразделения понесли большие потери.

Специалисты группы OSINT88 опубликовали спутниковый снимок после удара ВСУ по Змеиному. На представленном кадре можно увидеть три выгоревших участка.

В Оперативном командовании Юг заявили, что во время атаки армии Украины на войска РФ установили попадание в ЗРПК Панцирь С1, радиолокационную станцию, а также в несколько единиц автомобильной техники войск захватчика.

Другие новости:

ВСУ войска России война России и Украины остров Змеиный
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