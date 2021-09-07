Атака с зеленкой: Пустовгар назвал мотив нападения и выдвинул обвинение Порошенко

пустовгар / Facebook И.Пустовгара

Илья Пустовгар, который 24 августа облил бывшего президента Петра Порошенко зеленкой в Киеве, заявил, что против него фабрикуют уголовное дело.

Молодой человек в Facebook подчеркнул, что вынужден усилить меры безопасности и опасается преследований.

По его словам, ему уже поступают угрозы со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и неизвестных лиц.

"Сейчас меня преследует СБУ и отдельные неизвестные лица без опознавательных знаков на одежде. Представляются сотрудниками разных спецподразделений и угрожают мне. Пытаются сфабриковать мне какой-то криминал", — рассказал Пустовгар.

При этом он опроверг предположение, что напав на Порошенко выполнял чей-то заказ. По его словам, он облил Порошенко зеленкой, продемонстрировав публично свою гражданскую позицию.

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"Я обычный гражданин, который, возможно, в неприятной форме для Петра Алексеевича выразил свою гражданскую позицию", — утверждает мужчина.

Пустовгар также выдвинул ряд обвинений в адрес Порошенко. По его словам, экс-президента "примазался к маршу ветеранов", а во время руководства государством "зарабатывал на жизнях моих земляков, которые полегли на войне".

Он также напомнил, что Порошенко обещал завершить войну на Донбассе, при этом во время президентства играл жизнями людей.

"Во времена именно его правления в зоне АТО погиб мой товарищ и еще тысячи наших с вами соотечественников", — говорит он.

"Если со мной или моими близкими что-то случится, я хочу, чтобы общество знало, кто является виновником. Также обращаюсь ко всем правоохранительным органам с просьбой принять все возможные меры для обеспечения моей безопасности и прекращения преследований", — заявил он.

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Атака с зеленкой на Порошенко

Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.

Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.