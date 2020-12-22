Авиакатастрофа под Чугуевом: арестован командир военной части

Суд определил Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы Ан-26.
Глазунову инкриминируют халатность, которая привела к катастрофе, в том числе речь идет о конвейерности полетов, которая не предусмотрена характеристиками самолета АН-26, большем допустимого количества людей, находившихся на борту в момент трагедии, сообщает РБК-Украина.
Адвокат, в свою очередь, заявил, что Глазунов не должен был утверждать полеты, а превышение количества пассажиров можно определить не по количеству мест, а только по общему весу.
Суд определил Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем сообщалось ранее:
- 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продвижение в расследовании катастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Зеленский пообещал, что к ответственности будут привлечены все виновные.
- 18 декабря глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок сообщил, что главной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.
Автор: Адриана Бубновская