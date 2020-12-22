Авиакатастрофа под Чугуевом: арестован командир военной части

Арестован командир военной части в Чугеве / УНИАН

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы Ан-26.

Глазунову инкриминируют халатность, которая привела к катастрофе, в том числе речь идет о конвейерности полетов, которая не предусмотрена характеристиками самолета АН-26, большем допустимого количества людей, находившихся на борту в момент трагедии, сообщает РБК-Украина.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что Глазунов не должен был утверждать полеты, а превышение количества пассажиров можно определить не по количеству мест, а только по общему весу.

Суд определил Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

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