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Авиакатастрофа под Чугуевом: арестован командир военной части

22 декабря 2020, 16:31
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Суд определил Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Ан-26
Арестован командир военной части в Чугеве / УНИАН

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы Ан-26.

Глазунову инкриминируют халатность, которая привела к катастрофе, в том числе речь идет о конвейерности полетов, которая не предусмотрена характеристиками самолета АН-26, большем допустимого количества людей, находившихся на борту в момент трагедии, сообщает РБК-Украина.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что Глазунов не должен был утверждать полеты, а превышение количества пассажиров можно определить не по количеству мест, а только по общему весу.

Суд определил Глазунову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем сообщалось ранее:

  • 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продвижение в расследовании катастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Зеленский пообещал, что к ответственности будут привлечены все виновные.
  • 18 декабря глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок сообщил, что главной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.
  • 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
  • Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.

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