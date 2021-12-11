Автобус с людьми "впечатался" в грузовик на Львовщине: в салоне было 20 человек

Спасателям пришлось деблокировать пострадавших в аварии.
В Стрыйском районе Львовской области произошла серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса.
Авария произошла вечером 10 декабря - в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Верчане Стрыйского района произошло столкновение автобуса Mercedes с грузовым автомобилем Volvo, сообщили в ГУ ГСЧС области.
"На момент столкновения в автобусе находились 20 человек. К месту происшествия выехали спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Стрый и 9-й государственной пожарно-спасательной части г. Моршин. Как выяснилось, на месте происшествия в результате ДТП травмировано 7 человек из автобуса, водителя автобуса зажало деформированными конструкциями", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам.
После осмотра медиками пострадавших, с травмами разной степени тяжести, в Стрыйскую центральную районную больницу госпитализированы 3 человека.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Напомним, на днях в Черниговской области произошло жуткое ДТП с множеством жертв - рейсовая маршрутка столкнулась с фурой. В результате аварии 11 человек погибли мгновенно, еще один скончался в машине скорой помощи и еще один – уже в больнице.
Позже в результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека. Еще 7 человек находятся в больнице с различными травмами.
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