Белорусский агент готовил теракт: в Киеве задержали шпиона РБ

Задержание агента белорусских спецслужб / Скриншот

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Киева, завербованного представителями одной из белорусских госструктур.

Злоумышленник пытался поджечь автомобиль у здания одной из столичных общественных организаций, рассказали в СБУ.

Отмечается, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

Что известно об агенте спецслужб РБ

СБУ установила, что злоумышленник занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан, для чего наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и распространял сообщения о минировании, а также причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств.

"По предварительным данным, действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов", - говорится в сообщении.

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/ ssu.gov.ua

Вербовка через Telegram

По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с кураторами он использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он получал из-за границы деньги на свою банковскую карту.

/ ssu.gov.ua

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, идет досудебное расследование:

по ст.111 (государственная измена);

по ст.258 (террористический акт).

Напомним, ранее сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове агента российской военной разведки, который пытался раздобыть техническую документацию на украинский танк Т-84БМ Оплот. Харьковчанина завербовали во время его поездки в Российскую Федерацию.

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