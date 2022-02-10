Белорусский агент готовил теракт: в Киеве задержали шпиона РБ

Злоумышленник пытался поджечь автомобиль у здания одной из столичных общественных организаций.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Киева, завербованного представителями одной из белорусских госструктур.
Злоумышленник пытался поджечь автомобиль у здания одной из столичных общественных организаций, рассказали в СБУ.
Отмечается, что для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.
Что известно об агенте спецслужб РБ
СБУ установила, что злоумышленник занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан, для чего наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и распространял сообщения о минировании, а также причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств.
"По предварительным данным, действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов", - говорится в сообщении.
Вербовка через Telegram
По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с кураторами он использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он получал из-за границы деньги на свою банковскую карту.
В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, идет досудебное расследование:
- по ст.111 (государственная измена);
- по ст.258 (террористический акт).
Напомним, ранее сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове агента российской военной разведки, который пытался раздобыть техническую документацию на украинский танк Т-84БМ Оплот. Харьковчанина завербовали во время его поездки в Российскую Федерацию.
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