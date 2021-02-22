В Харькове СБУ поймала пытавшегося украсть тайные чертежи шпиона РФ

Как сообщают в главной украинской спецслужбе, жителя Харькова завербовала российская военная разведка во время поездки в Российскую Федерацию.
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове агента российской военной разведки, который пытался раздобыть техническую документацию на украинский танк Т-84БМ Оплот. Как сообщается на сайте спецслужбы, харьковчанина завербовали во время его поездки в Российскую Федерацию.
Мужчина получил от российских кураторов из военной разведки по доступу к засекреченным сведениям и пытался привлечь сотрудника предприятия Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова, которое и разрабатывало танк Оплот.
Под контролем оперативников СБУ, харьковчанин получил от работника образцы технических материалов и передал фотокопии российскому агенту.
Его задержали контрразведчики с поличным во время получения им полного комплекта технической документации с грифом ограниченного доступа.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене (часть первая статьи 111 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Читайте такжеНа Одесчине СБУ схватила командира группы диверсантов "ЛНР"
Напомним, ранее сообщалось:
- В Одесской области сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений подконтрольной россиянам группировки боевиков "Луганская народная республика".
- Сообщается, что он прибыл для выполнения диверсий на украинских военных объектах.
- Мужчине объявили о подозрении за участие в террористической группе / террористической организации, а суд отправил его под стражу.