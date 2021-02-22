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В Харькове СБУ поймала пытавшегося украсть тайные чертежи шпиона РФ

22 февраля 2021, 16:20

Как сообщают в главной украинской спецслужбе, жителя Харькова завербовала российская военная разведка во время поездки в Российскую Федерацию.

СБУ
СБУ поймала пытавшегося украсть тайные чертежи шпиона РФ / Фото: УНИАН

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове агента российской военной разведки, который пытался раздобыть техническую документацию на украинский танк Т-84БМ Оплот. Как сообщается на сайте спецслужбы, харьковчанина завербовали во время его поездки в Российскую Федерацию.

Мужчина получил от российских кураторов из военной разведки по доступу к засекреченным сведениям и пытался привлечь сотрудника предприятия Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова, которое и разрабатывало танк Оплот.

Под контролем оперативников СБУ, харьковчанин получил от работника образцы технических материалов и передал фотокопии российскому агенту.

Его задержали контрразведчики с поличным во время получения им полного комплекта технической документации с грифом ограниченного доступа.

Шпиён
Момент задержания / Сайт СБУ

Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене (часть первая статьи 111 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте такжеНа Одесчине СБУ схватила командира группы диверсантов "ЛНР"

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Одесской области сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений подконтрольной россиянам группировки боевиков "Луганская народная республика".
  • Сообщается, что он прибыл для выполнения диверсий на украинских военных объектах.
  • Мужчине объявили о подозрении за участие в террористической группе / террористической организации, а суд отправил его под стражу.
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