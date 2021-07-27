Била детей и издевалась: скандального стоматолога из Ровно лишили лицензии

Стоматологу Инне Кравчук аннулировали лицензию / скриншот

Стоматолога Инну Кравчук из Ровно, против которой открыли 5 уголовных производств об избиении детей-пациентов во время лечения, лишили лицензии. Теперь врач не сможет заниматься медицинской практикой.

Как сообщает Ровенская областная прокуратура, во время досудебного расследования установили, что врач, зарегистрированная как ФЛП и которая имеет собственную клинику, нарушила лицензионные условия и стандарты медицинской практики.

Министерство здравоохранения издало приказ о лишении лицензии Инны Кравчук после двух проверок.

"Выявленные нарушения стоматологином устранены не были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, издания Министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике", — сообщили в пресс-служба прокуратуры.

В Ровенском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства.

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Напомним, скандал с детским стоматологом Инной Кравчук разгорелся в феврале, после того, как в соцсетях распространили видео с камер наблюдения, установленных в ее кабинете.

На них видно, как женщина вместе с помощницей силой удерживает мальчика, а в ответ на сопротивление бьет его головой о кресло. Вскоре ей объявили подозрение.

Стоматолог утверждала, что видео ненастоящее. По ее словам, благодаря ролику бывшая работодательница хочет избавиться от нее как от конкурентки.

Несколько родителей детей написали на стоматолога заявления в полицию.

В отношении Кравчук начато производство, в частности, по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн), общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на период до года.