К скандальному стоматологу из Ровного Инне Кравчук выстроилась очередь: имеет ли врач право работать

К врачу нельзя было попасть на прием с дня на день, выяснили журналисты.
К стоматологу из Ровного Инне Кравчук, обвиненной в избиении детей-пациентов, выстроилась очередь.
Стоматологу звонили в середине июня и узнали, что ближайшая свободная дата для приема – пятница, 2 июля, сообщает 4vlada.com.
Пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Оксана Жужельская сказала, что Кравчук имеет право работать, и суд не мог запретить ей делать свою работу.
"...И относительно лицензии: была проверка, и у врача с ней все хорошо...", – отметила спикер.
Адвокат Александра Бражникова добавила, что законодательством не предусмотрен запрет на ведение деятельности людьми, которые не являются чиновниками и не выполняют административно-распорядительные функции.
Скандал с участием стоматолога Инны Кравчук – что произошло:
- В феврале в Сети появилось видео из камер видеонаблюдения, расположенных в клинике, в которой ранее работала Инна Кравчук. На ролике видно, что стоматолог во время приема шарпает и бьет пациентов.
- Стоматолог утверждала, что видео ненастоящее. По ее словам, благодаря ролику бывшая работодательница хочет избавиться от нее как от конкурентки.
- Несколько родителей детей написали на стоматолога заявления в полицию.
- В отношении Кравчук начато производство, в частности, по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн), общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на период до года.
- СМИ писали, что врач могла работать без лицензии.
- Позже – 10 марта, дело передали в суд. Суд сейчас рассматривает дело по сути. Новое заседание суда запланировано на утро четверга, 24 июня.
Автор: Екатерина Присяжнюк