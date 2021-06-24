К скандальному стоматологу из Ровного Инне Кравчук выстроилась очередь: имеет ли врач право работать

Обвиненная в избиении детей Инна Кравчук успешно работает / Скриншот

К стоматологу из Ровного Инне Кравчук, обвиненной в избиении детей-пациентов, выстроилась очередь.

Стоматологу звонили в середине июня и узнали, что ближайшая свободная дата для приема – пятница, 2 июля, сообщает 4vlada.com.

Пресс-секретарь прокуратуры Ровенской области Оксана Жужельская сказала, что Кравчук имеет право работать, и суд не мог запретить ей делать свою работу.

"...И относительно лицензии: была проверка, и у врача с ней все хорошо...", – отметила спикер.

Адвокат Александра Бражникова добавила, что законодательством не предусмотрен запрет на ведение деятельности людьми, которые не являются чиновниками и не выполняют административно-распорядительные функции.

Скандал с участием стоматолога Инны Кравчук – что произошло:

В феврале в Сети появилось видео из камер видеонаблюдения, расположенных в клинике, в которой ранее работала Инна Кравчук. На ролике видно, что стоматолог во время приема шарпает и бьет пациентов.