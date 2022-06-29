Будут бить оккупантов в радиусе до 300 км: Норвегия передаст Украине мощные ракетные системы M270

Норвегия передаст Украине три MLRS М270 / Фото twitter.com/InfoResist

Норвегия передаст Украине три ракетные системы MLRS M270. Соответствующее решение уже согласовали. Страна будет сотрудничать с Великобританией. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Украине передадут те установки, которые находятся на хранении. Однако отмечается, что эта техника нуждается в модернизации. Именно Британия будет помогать в этом перед отправкой в Украину.

Сообщается, что на хранении в Норвегии находятся 12 ракетных систем. Кроме того, Украине передадут 5 тыс. гранат.

Что известно о MLRS M270

Установка M270 MLRS отправляет до 12 ракет с интервалом в 60 секунд. Точность стрельбы соблюдается при любом режиме из-за работы компьютерного перенацеливания установки между выстрелами. Дальность стрельбы, в зависимости от типа снаряда может достигать от 32 до 300 километров.

РСЗО комплектуется управляемыми и неуправляемыми боеприпасами. Установки используют для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей и командных пунктов.

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Напомним, эксперты считают, что предоставление Киеву такого оружия может привести к перелому на войне России против Украины и существенно повлиять на дальнейшее развитие событий на фронтах. Украинской армии нужны такие РСЗО срочно и в оптимальных для нужд ВСУ объемах.

Олег Жданов убежден, что украинская сторона с MLRS M270 получит огромное преимущество в огневом плане. Ведь это оружие позволит ВСУ наносить удары в глубь оккупированных территорий по скоплениях вражеских войск.

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