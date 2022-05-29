В России началась истерика из-за предоставления Украине систем MLRS – ОП/ Crown copyright, Офис президента

После того, как Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине пусковые установки MLRS в России началась истерика.

На это обратил внимание советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, о чем он написал в Telegram. По его словам, это означает, что западные партнеры Украины движутся в правильном направлении, и поэтому он призвал их не останавливаться.

Подоляк напомнил, что сама Россия применяет в Украине различные виды оружия, вообще "не сдерживая себя в их многообразии".

"Редкой гадости все эти субъекты из РФ. На всех уровнях... Заходят на территорию другой страны и масштабно уничтожают инфраструктуру, массово убивают мирных граждан и умышленно сносят все наши города полностью. Называют это отвратительным и лживым термином "специальная военная операция". Применяют в Украине все виды тяжелой артиллерии, тяжелые огнеметы, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиационные бомбы и крылатые ракеты различных модификаций с дальностью свыше 1000 км", – отметил Подоляк.

Он добавил, что россияне готовы применить и тактическое ядерное оружие, и химическое вооружение. А при этом РФ не хочет, чтобы Украине поставляли тяжелое вооружение, ведь тогда украинское государство будет давать отпор врагам еще эффективнее.

Советник главы ОП отметил, что в России началась истерика, как только там узнали, что Украина получит от США реактивные системы залпового огня MLRS, дальность огневого поражения которых более 100 километров.

"Дикий визг стоит сейчас над всем русским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия", – пишет Подоляк.

По его словам, это означает, что армия РФ способна воевать только против безоружных мирных граждан.

Советник главы ОП добавил: поскольку в РФ сейчас истерика по двум вопросам – относительно введенных против них санкций и предоставления Украине MLRS – это означает, что именно эти шаги очень эффективны.

Украина может получить РСЗО MLRS

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена готовится передать Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS. Они могут войти в новый большой пакет военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.

Эксперты считают, что предоставление Киеву такого оружия может привести к перелому на войне России против Украины и существенно повлиять на дальнейшее развитие событий на фронтах. Украинской армии нужны такие РСЗО срочно и в оптимальных для нужд ВСУ объемах.

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