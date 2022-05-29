В России мать "настучала" в полицию на уклоняющегося от армии родного сына / ua.depositphotos.com

Жительница Московской области страны-агрессора, РФ, пожаловалась в полицию на то, что ее родной сын уклоняется от службы в армии сына. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

По данным журналистов, жительница Одинцово была озабочена увлечениями 22-летнего сына — это видеоигра Counter-Strike, игровые гаджеты, а также фингерборд (уменьшенная копия скейтборда, с помощью которой на пальцах можно выполнять различные зрелищные трюки), на продажах которого он якобы и зарабатывает на жизнь.

В итоге россиянка написала на сына заявление в полицию, в котором сообщила, что он уклоняется от военной службы. Мать попросила силовиков принять соответствующие меры.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалкам.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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