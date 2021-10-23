Боится Украину: эксперт объяснил, зачем Россия проводит учения в аннексированном Крыму

Россия проводит учения в Крыму, потому что боится Украину / Фото с официального сайта президента России

Россия будет постоянно проводить военные учения, потому что у нее нет другого выхода кроме как повышать обороноспособность. Украине же стоит наблюдать за теми методиками, которые применяет страна-агрессор, и все новенькое "брать на карандаш" и отрабатывать во время своих учений. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Россия в Крыму проводит учения, где отрабатывают приемы недопущения дестабилизации обстановки. Если мы посмотрим тематику учений РФ, то вся она направлена либо на отражение высадки морского десанта, то есть оборонительная операция в Крыму, либо, как сейчас, по локализации и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника или отдельных мелких десантов, высаженных в Крым", - сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

Эксперт напомнил, что перед этим РФ проводила учения по "обнаружению, локализации и уничтожению групп неопознанных катеров".

"То есть Россия понимает: кроме как повышать обороноспособность в этих вопросах, другого выхода у них нет", - сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что Украине нужно помнить: "Мы живем с очень агрессивным и непредсказуемым соседом. Поэтому мы должны быть начеку".

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Как сообщал Главред, в конце сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины установили, что Россия не возвращает все свои военные подразделения в пункты прежней дислокации после завершения боевых учений Запад-2021. В маневрах были задействованы 19 батальонно-тактических групп, которые появились в качестве усиления, как на российской, так и на белорусской территориях. В каждой группе – около тысячи человек, и они выполняют задачи в Южном военном округе, в районах, приближенных к украинским границам.