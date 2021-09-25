Войска России остались в Беларуси: в ВСУ фиксируют тысячи военных на приграничных с Украиной районах

Военные подразделения РФ продолжают выполнять задачи в Южном военном округе - Залужный / УНИАН

Вооруженные силы Украины установили, что Россия не возвращает все свои военные подразделения в пункты прежней дислокации после завершения боевых учений Запад-2021. В маневрах были задействованы 19 батальонно-тактических групп, которые появились в качестве усиления, как на российской, так и на белорусской территориях. В каждой группе – около тысячи человек, и они выполняют задачи в Южном военном округе, в районах, приближенных к украинским границам. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что российско-белорусские учения, согласно официальной версии, уже завершены, но массового возвращения военных подразделений в Россию пока не фиксируется. К маневрам подключали 19 батальонно-тактических групп, которые появились на территории двух государств.Читайте такжеАтака с Беларуси или прорыв из Крыма и Донбасса: Гордон сделал прогноз о новой военной операции РФ

"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытия (учений "Запад-2021"), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", - отметил Залужный.

По словам военачальника, военные подразделения РФ по-прежнему выполняют свои задачи в Южном военном округе у границ с Украиной. Причем каждая из таких групп насчитывает около 1 000 человек.

"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", - сказал военный.

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Также он уточнил, что определенные перемещения фиксируются, так как ряд военных участвовали в голосовании на выборах в Госдуму РФ.

"Но расслабляться совсем мы сегодня не можем", - подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что учения России и Беларусь Запад-2021 стали вызовом для Украины. В ответ Киев начинает свои военные маневры совместно с НАТО. При этом он не исключил усиления российско-украинского конфликта на Донбассе по решению Кремля.

Учения России и Беларуси у границ Украины

Военные учения РФ и республики Беларуси Запад-2021 прошли с 10 по 16 сентября на территории двух государств. В маневрах были задействованы около 200 тысяч человек личного состава, приблизительно 80 единиц самолетов и вертолетов, а также 760 единиц боевой техники стран. Учения называли крупнейшими военными маневрами в Европе за четыре десятилетия.

За два дня до старта маневров Запад-2021 стало известно о появлении на аэродроме Барановичи в Беларуси, который находится в 430 километрах от Киева, истребителей Су-30СМ. Военные самолеты перебросили в РБ в рамках мероприятий по созданию совместного учебно-боевого центра двух стран.

Украина по причине войны с Россией и сложных политических отношений с официальным Минском рассматривала учения в качестве потенциальной угрозы национальной безопасности государства. Киев тщательно изучал ситуацию на границе с республикой Беларусь.