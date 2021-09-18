Военные маневры ВСУ и решение Путина: у Зеленского допустили усиление конфликта России с Украиной

Обострение войны России и Украины может начаться в любое время по решению Путина - Данилов / УНИАН

Военные учение России и Беларуси Запад-2021 стали вызовом для Украины. Однако украинское государство начинает свои учения со странами Североатлантического альянса и не чувствует себя незащищенным. Обострение российско-украинского конфликта может произойти по решению Кремля. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире программы Свобода слова Савика Шустера он рассказал о том, что Украина тщательно отслеживала события, который происходили в рамках военных маневров России и Беларуси. Однако сейчас Киев начинает свои учения с НАТО и не чувствует свое государство незащищенным. Обострение военного конфликта возможно в любой момент по решению высшего российского руководства.

"У нас начинаются собственные обучения со странами НАТО. Мы не чувствуем себя незащищенными. Может начаться обострение? В любое время, когда Путин примет решение", - подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, военные учения Запад-2021, проводились с 10 по 16 сентября на территориях России и Беларуси у границ Украины. В Москве заявили, что военные маневры завершены.

Во Львове 20 сентября пройдут совместные военные маневры Украины и стран НАТО RAPID TRIDENT-2021. В рамках учений, который продлятся до 1 октября, примут участие 6 тысяч военных из 15 стран НАТО и государств-партнеров блока безопасности. Среди них США, Канада, Великобритания, Грузия, Турция и Польша. Впервые в истории этих маневров проведут тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

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Читайте такжеВывод войск и уход России с Донбасса: в США назвали сценарий прекращения войны на востоке УкраиныКроме того, планируется проведение совместных прыжков украинских и американских десантников с самолета С-130 авиации США, а также другие учебные операции.

Украина совместно с Североатлантическим альянсом и странами-партнерами с 22 по 30 сентября на своей территории проведет военные учения. Ожидается, что маневры пройдут на всех военных полигонах, а также в Азовском и Черном морях. В учениях примут участие около 15 стран.

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Война России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Ялтинской европейской стратегии заявил, что он не исключает полномасштабного военного столкновения с Россией. По мнению гаранта, это станет самой большой ошибкой российского государства.

Зеленский также сказал, что отношения между Украиной и Россией и двумя народами, теперь стали враждебными. Но несмотря на информационную политику Москвы, есть и умные россияне, которые уважают украинскую государственность.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве "с сожалением" относятся к словам Зеленского о возможной большой войне России и Украины. По его словам, такой сценарий является "апокалиптическим".