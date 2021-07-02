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Эксперты: больше половины продаваемого украинцам масла - поддельное

2 июля 2021, 12:24
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Как сообщают эксперты, гораздо чаще и регулярней украинцы могут наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких продовольственных магазинах.

Масло
Больше половины продаваемого украинцам масла - поддельное / Reuters

Более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования центра ТЕСТ, сообщает портал Сегодня.

Причем, говорят эксперты, гораздо чаще можно наткнуться на масляную подделку на рынках и в маленьких магазинах.

Для производства 200 граммов масла необходимо четыре литра молока. То есть, в среднем стоимость пачки составляет от 50 гривен. Дешевле настоящее масло стоить просто не может. Журналисты обнаружили в одном из небольших магазинов масло по цене полкило за 65 гривен. "Просим продавца показать нам сопроводительные документы. По закону, они доступны для всех желающих. Но найти их почему-то не удается. Ждем 15 минут − бесполезно", – рассказали журналисты.

Кроме того, говорят эксперты, производители фальсификата много выпускают якобы белорусским маслом. Чаще всего они используют бренды, которых в Беларуси нет в принципе. Дескать, украинцы привыкли, что белорусская продукция на основе молока – всегда качественное.

Читайте такжеВ магазинах Украины продают опасное сливочное масло: как распознать фальсификат

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Напомним, ранее сообщалось о том, что исследователи Университета медицины и медицинских наук RCSI (Ирландии) установили - употребление подростками растительных масел, богатых омега-6-жирными кислотами, может нанести вред их здоровью.

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