Экс-министр культуры Бородянский стал "врагом прессы": подробности

Владимир Бородянский / УНИАН

Бывший министр культуры Владимир Бородянский стал одним из врагов прессы, заявили в Национальном союзе журналистов Украины.

"Автор скандального законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность для журналистов и государственных органов цензуры, - очевидный фаворит антирейтинга "врагов прессы". Несмотря на то, что Бородянский отправлен в отставку, его откровенные намерения вмешательства в журналистскую деятельность, декларируя "борьбу с дезинформацией", повлекли длительный отрицательный эффект. И в виде критики международных организаций, и в виде тотального недоверия журналистов к информационной политике правительства и Министерства культуры. Это надо было додуматься, чтобы в стране, которая при всех Президентах горячо отстаивала право свободно говорить, предлагать отправлять журналистов на исправительные работы или в тюрьму", - подчеркнул глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

Читайте такжеБородянский рассказал, как и почему покинул Минкульт с КабминомПо его словам, главными врагами прессы в 2020 году также стала агрессия против журналистов и системная безнаказанность за преступления против представителей СМИ, политизация темы свободы слова, безразличие чиновников к журналистам, экономическая нищета, дезинформация, манипуляции или поверхностная журналистика, которые подрывают доверие к СМИ.

Напомним, ранее Бородянский оказывался в эпицентре скандалов: в частности, он презентовал законопроект о дезинформации, который по замыслу авторов должен буде регулировать деятельность средств массовой информации в Украине.