Бойцы ВСУ захватили у российских оккупантов новейший комплекс Панцырь

Панцырь / wikipedia.org

Бойцы ВСУ в Херсонской области захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". Данные комплексы начали появляться на вооружении российской армии с 2015 года.

"Новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", захваченный в Херсонской области", – подписал видео журналист Андрей Цаплиенко.

Позже подробности захвата "Панцыря" обнародовал Юрий Бутусов.

"В бою под Херсоном украинские воины подбили и захватили новейший российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1, экспортная стоимость которого до 20 миллионов долларов. Битые российские вояки в панике сбежали. Выдающийся успех украинской армии. Надо бы его срочно доставить и передать союзникам. Если кто знает где конкретно стоит Панцирь, я могу быстро организовать эвакуацию на ценного трофея на трале, прямо сегодня", - написал журналист.

Напомним, на Ахтырку в Сумской области российские захватчики сбросили запрещенные во всем мире вакуумные бомбы.

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