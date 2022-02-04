Бойня в Днепре: мать нацгвардейца Рябчука выехала в РФ

Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

Стало известно о том, что мать бойца Нацгвардии Артемия Рябчука, который в Днепре расстрелял пятерых человек, выехала из Украины.

Маргарита Рябчук якобы стала получать угрозы и на сегодняшний день находится в РФ, откуда не планирует возвращаться. Об этом изданию Obozrevatel на условиях анонимности рассказал один из участников группы поддержки стрелка в Сети.

Что известно о матери Рябчука

Отмечается, что 54-летняя женщина некоторое время назад уехала к старшей дочери Юлии, которая уже несколько лет живет на территории страны-агрессора и вышла там замуж.

"Нам рассказали, что у Юли родился ребенок и мама приехала ей помочь. Но после того, что произошло в воинской части Маргарите Георгиевне стало очень плохо – ухудшилось здоровье. В таком состоянии она не может вернуться в Украину", – рассказал собеседник.

Также, по его словам, "женщина стала получать злые, оскорбительные СМС-сообщения и даже угрозы".

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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