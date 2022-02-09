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Бойня в Днепре: Рябчук объяснил мотивы убийств, а комиссия выявила нарушения в воинской части

9 февраля 2022, 14:12

По словам парня, он не мог терпеть несправедливости.

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Рябчук объяснил мотивы убийств/ Скрин из видео, Нацполиция, коллаж Главред

Нацгвардеец Артемий Рябчук объяснил, что подтолкнуло его взяться за оружие и совершить стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре, в результате которой погибли пять человек.

По словам юноши, он не мог больше терпеть. Фрагмент видео допроса Рябчука, где он дает свое объяснение, опубликовала ТСН.

"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и...", – сказал парень.

Когда его спросили, причина ли в том, что он устал терпеть, он ответил "Да".

Новость дополняется…

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