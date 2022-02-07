"Там Рябчук сошел с ума": уцелевший нацгвардеец рассказал о первых минутах стрельбы в Днепре

Выживший во время стрельбы на Южмаше рассказал о происшедшем / Суспільне, скриншот с видео

В больнице имени Мечникова в Днепре находятся четверо нацгвардейцев, которых ранил Артемий Рябчук. Самые "тяжелые" уже могут говорить и рассказали подробности кровавой ночи.

Один из них - Игорь Семенченко. Он перенес несколько операций и чувствует себя лучше, пишет "ТСН".

Он получил пулевое ранение живота и бедра. Парень говорит, что со стрелком Артемием Рябчуком пересекался несколько раз, поскольку он служит по контракту, а Рябчук был срочником и на дежурство он заступал редко.

Ночь, когда он едва не распрощался с жизнью, помнит в деталях.

"Я спал. Сквозь сон я услышал выстрелы. Я также услышал, как повар уронил кастрюли. Когда здесь забегает сам повар и кричит: "Там Рябчук сошел с ума, и он убил руководителя". Буквально секунда, и он (Рябчук — Ред.) стоит в дверях и стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять сначала в меня, потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного и еще", - рассказал Игорь.

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Расстрел в Днепре

Трагический инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода 27 января. Около 4 часов утра нацгвардеец Артем Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти с Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот. Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

Сам стрелок от своего признания в расстреле сослуживцев отказался, аргументируя это тем, что его он писал под принуждением и угрозами.