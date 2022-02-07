УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я его даже не знала": выжившая военная на Южмаше рассказала о кровавой бойне

7 февраля 2022, 14:46

Старший солдат Игорь Семенченко рассказывает, что незадолго до открытия огня, подозреваемый читал книгу.

Пострадавший в стрельбе в Днепре / Сергей Рыженко

Тяжело раненые в стрельбе на Южмаше военные Жанна Шарова и Игорь Семенченко по-прежнему остаются в реанимации областной больницы Мечникова.

Как пишет ТСН, они получили очень тяжелые ранения, однако после выздоровления хотят вернуться на службу.

Несмотря на крайне тяжелые ранения, медикам удалось спасти им жизнь, хотя предстоит еще длительное лечение и операции.

Как рассказали нацгвардейцы, с подозреваемым Артемием Рябчуком никаких конфликтов не имели.

Небыли знакомы с Рябчуком

Контрактница Жанна Шарова, получившая три пули, утверждает, что вообще не была с ним знакома.

Реклама

"Я этого человека вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко засовывала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил", – говорит раненая девушка.

Старший солдат Игорь Семенченко рассказывает, что незадолго до открытия огня, подозреваемый читал книгу. Он был спокойным и даже подозрения на стрельбу не возникало.

Состояние пострадавших

У одного из раненых "днепровским стрелком" на "Южмаше" налаживается состояние здоровья. Мужчина получил пулевое ранение живота и бедра.

"Спустя неделю у Игоря все налаживается. Он начал хорошо кушать. Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают о той ужасной ночи, когда его во сне расстреляли. Грустно улыбается, говорит, что у него, наверное, такая судьба — быть нацгвардейцем, а не бухгалтером", - рассказал на своей странице в соцсети гендиректор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Читайте такжеРасстрел солдат в Днепре: пострадавший парень рассказал, как все начиналось

Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из "Южмаша", застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

Читайте также:

viber
новости Днепра Южмаш стрельба
Сейчас вы просматриваете новость «"Я его даже не знала": выжившая военная на Южмаше рассказала о кровавой бойне». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоГороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательство И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопаИ повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопа Зальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном летеЗальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном лете Привлечете богатство весной: какие вещи нужно выбросить прямо сейчасПривлечете богатство весной: какие вещи нужно выбросить прямо сейчас В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хВ моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-х
14:53

В Украине продолжает дорожать топливо: чего ждать водителям

14:46

"Я его даже не знала": выжившая военная на Южмаше рассказала о кровавой бойнеВидео

14:44

В Украине 40% сливочного масла - фальшивка: как отличить подделкуВидео

14:41

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

14:41

После скандального развода Вячеслав Узелков женится во второй раз

Реклама
14:26

Угроза военной атаки РФ и Беларуси на Украину: Лукашенко оскорбил Зеленского и назвал Путина другомВидео

14:23

"Большая стройка" Зеленского возводит в Харькове онкоцентр на 510 мест

14:10

Превосходный бархатный торт на День святого Валентина своими руками: простой пошаговый рецептВидео

14:09

В Украину впервые за четверть века приедет президент Франции: Зеленский проведет встречу с Макроном

14:00

Более 1000 тонн оружия: Украина получила беспрецедентную помощь из-за российской угрозыВидео

13:59

Ничего не помнит и без денег: в Днепре нашли украинскую заробитчанку из ПольшиВидео

13:57

Лукашенко назвал условие признания захваченного Крыма российскимВидео

13:55

"Лишние" цифры за газ в квитанциях: в "Нафтогазе Украины" объяснили, что делать украинцам

13:48

Экономист "разнес" обыски на предприятиях Метинвеста: "удар по имиджу Украины"

13:41

Любовный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Ракам – большая ссора, Весам – соперники, Девам - счастье в любвиВидео

13:30

В Украине взлетели цены на продукты: хлеб и гречка стали "золотыми"Видео

13:29

"У меня есть иммунитет": невакцинированный медик оставила сотни людей без медпомощи

13:17

16-летняя Маша Полякова показала безупречное тело в откровенном бикини

13:13

НАБУ задержало скрывающегося от следствия нардепа от Слуги народа КузьминыхВидео

13:09

Почему у украинцев проблемы с COVID-сертификатом после бустерной дозы: ответ Минздрава

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 8 февраля 2022: Девам – неприятности, Весам – сплетни, Козерогам – любовь всей жизниВидео

12:51

Украину накрыла волна Омикрона: какая ситуация в больницахВидео

12:49

От таксистов до репетиторов: кому и когда в Украине светят новые налогиВидео

12:32

Россия "поможет" Украине вступить в НАТО: в Литве объяснили, чем обернется агрессия МосквыВидео

12:21

Ермак получил негативный тест на COVID-19 перед "нормандской встречей": когда она состоится

12:03

40 лет назад: Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет

12:03

Зуд, сыпь и "ковидные" пальцы: врачи назвали симптомы Омикрона, проявляющиеся на коже

12:00

Приметы на 8 февраля: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

11:54

Путин готов захватить Киев: экс-министр обороны назвал вероятное направление удара РФВидео

11:52

Самое важное в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпинамнение

11:42

Красивое, но крайне опасное явление: спасатели показали уникальные "снежные фонтаны" в КарпатахВидео

11:34

"РФ - на грани завершения истории": в России потребовали отставки Путина

11:31

Аркадий Бабченко. Да пошли вы со своим "спортом вне политики"Видеоблоги

11:23

"Мы ему потом генерала присвоим": Лукашенко канючит у Путина звание полковника армии РФВидео

11:13

"Ждем Недобацьку с его братом Путиным": Ярош распек на все корки Лукашенко за его слова об Украине

11:03

В Украине накрыли банду "черных фармацевтов": убивали онкобольных липовыми лекарствамиВидео

11:03

Гороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недруговВидео

11:02

Кайли Дженнер родила второго ребенка от репера Трэвиса Скотта

10:56

До 60 тысяч в сутки: в Минздраве назвали сроки резкого COVID-всплеска в Украине

10:40

Невероятная история близнецов: на Львовщине дети родились в разные дни и в разных местах

Реклама
10:39

До операторов не дозвониться, деньги не возвращают: в ПриватБанке произошел сбой

10:32

Если РФ вторгнется в Украину, Северный поток-2 никогда не будет запущен - помощник Байдена

10:01

От 300 гривен и выше: в Украине взлетели цены на сыр

09:57

Для выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стажВидео

09:45

Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиВидео

09:44

Тысяча гривен за вакцинацию от COVID-19: как будут платить подросткам

08:59

Вторжение в Украину "будет стоить очень дорого": Шольц пригрозил РФВидео

08:50

"Нагло врут в глаза": украинские заробитчане рассказали, как их обманывают с работой в Польше

08:41

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

08:32

Украину атакует ледяной фронт: синоптик назвала сроки резкого потепленияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять