"Я его даже не знала": выжившая военная на Южмаше рассказала о кровавой бойне

Пострадавший в стрельбе в Днепре / Сергей Рыженко

Тяжело раненые в стрельбе на Южмаше военные Жанна Шарова и Игорь Семенченко по-прежнему остаются в реанимации областной больницы Мечникова.

Как пишет ТСН, они получили очень тяжелые ранения, однако после выздоровления хотят вернуться на службу.

Несмотря на крайне тяжелые ранения, медикам удалось спасти им жизнь, хотя предстоит еще длительное лечение и операции.

Как рассказали нацгвардейцы, с подозреваемым Артемием Рябчуком никаких конфликтов не имели.

Небыли знакомы с Рябчуком

Контрактница Жанна Шарова, получившая три пули, утверждает, что вообще не была с ним знакома.

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"Я этого человека вообще не знала. Я только запомнила его лицо. А так я даже его имя и фамилию не знала. Я очень редко засовывала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил", – говорит раненая девушка.

Старший солдат Игорь Семенченко рассказывает, что незадолго до открытия огня, подозреваемый читал книгу. Он был спокойным и даже подозрения на стрельбу не возникало.

Состояние пострадавших

У одного из раненых "днепровским стрелком" на "Южмаше" налаживается состояние здоровья. Мужчина получил пулевое ранение живота и бедра.

"Спустя неделю у Игоря все налаживается. Он начал хорошо кушать. Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают о той ужасной ночи, когда его во сне расстреляли. Грустно улыбается, говорит, что у него, наверное, такая судьба — быть нацгвардейцем, а не бухгалтером", - рассказал на своей странице в соцсети гендиректор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из "Южмаша", застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

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