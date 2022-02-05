Угроза отравления Рябчука и десятки тысяч "на адвокатов": новый поворот в деле о бойне на Южмаше

Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

После того, как у Артемия Рябчука, которого задержали после стрельбы на территории завода Южмаш в Днепре, когда погибли четверо военнослужащих НГУ и женщина-контролер, появились новые адвокаты, он отказался от своих признаний.

Адвокат Тамила Ульянова рассказала изданию Оbozrevatel, что на сегодняшний день единственными официальными защитниками Рябчука являются два адвоката – имея в виду себя и Дениса Гордеева ( который более четырех лет провел за решеткой по подозрению в убийстве сотрудника СБУ Виктора Мандзика).

На имени "денпровского стрелка" собирают десятки тысяч гривен

Отмечается, что в нескольких группах поддержки Рябчука в Сети снова начали сбор средств. На карточку доверенного лица матери Рябчука в данный момент собрано 65 тысяч гривен.

"Уже состоялось конфиденциальное свидание с подзащитным. Процессуальные действия по ознакомлению продолжаются", – добавила адвокат.

За неделю пребывания стрелка в днепровском СИЗО его "поклонники" организовали ему несколько передач, в которых были продукты, постельное белье и одежда. Из книг Рябчук попросил только одну – учебник для высших учебных заведений российского издательства "Жестовая речь. Дактилология". Для чего – никто не понимает.

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На что рассчитывает защита Рябчука

Собеседники издания считают, что Рябчука попытаются полностью оправдать – без всяких скидок на причины, которые могли привести к страшной трагедии. Хотя ранее в суде нацгвардеец признавал свою вину.

В ближайшее время задержанному будет проведена стационарная психиатрическая экспертиза.

Что касается сроков проведения такой экспертизы, она может длиться полтора-два месяца – от начала и до получения вывода.

Адвокаты также говорят об угрозе отравления Рябчука, поэтому все передачи задержанному будут передавать через них. Они также опровергли информацию о том, что Рябчука якобы сильно избили в день поступления в следственный изолятор.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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