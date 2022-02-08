Активисты боятся за жизнь Артемия Рябчука: "днепровский стрелок" не принимает передачи

Активисты боятся за жизнь Артемия Рябчука / скриншот с видео

Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле десятерых человек, не будет принимать продуктовые и вещевые передачи от незнакомых людей.

Такие меры предприняты, чтобы исключить отравление, рассказала активист Лада Соколова, которая состоит в группе поддержки Рябчука.

"Мы запретили принимать Артемию какие-либо продукты, одежду. Будут приниматься те вещи, которые будут заносить адвокаты", – отметила она в комментарии "Сегодня".

По словам Соколовой, мать Рябчука все еще не верит в случившееся и намерена вернуться в Украину.

Читайте также"Дело приобретает гиперскандальный оборот": Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний"Мама не верит в то, что сын мог такое сделать. В ближайшее время она не приедет в то село, где они живут. У нее есть моменты, из-за которых она вынуждена задержаться. Она будет обязательно. Она же мама. Разорвут ее? Не порвут – точно. Наша задача – добиться правды. Не оправдываем, хотим добиться правды", – заявила активистка.

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Расстрел в Днепре

Трагический инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода 27 января. Около 4 часов утра нацгвардеец Артем Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти с Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот. Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

Сам стрелок от своего признания в расстреле сослуживцев отказался, аргументируя это тем, что его он писал под принуждением и угрозами.

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