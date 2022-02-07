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"Он должен сидеть пожизненно": раненый в Днепре нацгвардеец шокировал признанием о Рябчуке

7 февраля 2022, 20:50

Парень рассказал, что навыки стрельбы у Рябчука были такими, что их не мог иметь парень, который прослужил 2 месяца.

стрельба в Днепре
Стрельба в Днепре / ТСН, полиция

В Днепре в больнице имени Мечникова в Днепре находятся четверо нацгвардейцев, которых подстрелил 20-летний срочник Артемий Рябчук.

Самыми тяжелыми из 5 раненых, которых медики больницы Мечникова буквально возвращали с того света, были нацгвардейцы-контрактники Жанна Шарова и Игорь Семенченко.

Парень говорит, что со стрелком Артемием Рябчуком пересекался несколько раз, поскольку он служит по контракту, а Рябчук был срочником и на дежурство он заступал редко.

"Я спал. Сквозь сон я услышал выстрелы. Я также услышал, как повар уронил кастрюли. Когда здесь забегает сам повар и кричит: "Там Рябчук сошел с ума, и он убил руководителя". Буквально секунда, и он (Рябчук - ред.) стоит в дверях и стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять сначала в меня, потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного и еще", - рассказывает Игорь.

Он говорит, что Рябчука он не задевал, потому что редко с ним пересекался в карауле. Артемий Рябчук заступал в караул раз в 2 месяца, а контрактники, такие как Игорь, 8 раз в месяц. О ребятах, которые были в карауле, нацгвардеец говорит – хорошо общался со всеми и в том числе и руководством.

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Были замечательными ребятами

"Он убил Левковского, Черник - они были замечательными ребятами, с которыми мы общались. Никакого буллинга, или "дедовщины", о которых говорят, не было, это все - чепуха. Я не знаю, почему он так сделал, но во всем виноват только он. Я считаю, что он должен сидеть пожизненно. На видео видно — он сидел в тревожной группе. У них магазины с собой. Он подошел к "пирамидке" и начал вести огонь. Мне кажется, это — какая-то диверсия. Он достаточно профессионально обращался с оружием. Достаточно хладнокровно. Человек, который прослужил 2 месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время", - говорит Игорь Семенченко.

Парень добавляет, что навыки стрельбы у Рябчука были такими, что их не мог иметь парень, который прослужил 2 месяца.

"Когда его задержали, он сказал, что "один умудрился убежать". Он понимал, если он выйдет из караула, он назад не зайдет, потому что надо чтобы кто-то открыл изнутри. Если бы тот парень не убежал, он бы нас всех пострелял. Почему открылись дверь в КХО? Потому что тот парень из старшего призыва Женя, пришел из ночной проверки постов. Он был в "сушилке" рядом. И когда он услышал что Рябчук стреляет, он открыл дверь и ему удалось выбежать, я думаю благодаря ему мы остались живы", – говорит парень.

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Буллинг и дедовщина

Игорь говорит, что со многими, кого Артемий Рябчук застрелил, стрелок не был знаком, так что буллить они его не могли.

"Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, он бы стрелял в тех, кто это делал, а он стрелял по всем, кого видел. Тот руководитель, которого он застрелил, он вообще был из штаба — они заступают раз на несколько месяцев. Тот мужчина ему точно ничего плохого не сделал. Почему он так поступил, надо спрашивать у него, за что и зачем. На режимном предприятии расстрелять караул — по-моему это достаточно резонансно", — говорит Игорь.

Парень рассказал, что с Рябчуком общался несколько раз и был о нем положительного мнения.

"Когда срочники попали в роту и проходили стажировку, они в отдельном "кубрике" были. Я зашел к ним и спросил: "Что вам ребята нравится?". Я сразу его выделил. "Вот из этого будет толк", — подумал. Он большой, крепкий. Мы с ним хорошо поговорили. К нему претензий никогда не было. Скромный, неразговорчивый. Хочу чтобы его наказали. То, что о части говорят, это — неправда, я за полтора года с таким не сталкивался. Не хочется, чтобы за его действия страдал еще кто-то", — говорит раненый нацгвардеец.

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Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

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