Кровавый расстрел солдат в Днепре: в ГБР озвучили основную версию трагедии

Основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.
Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии стрельбы на Южмаше в Днепре, где боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев.
Пресс-служба ГБР назвала три основные версии.
Как сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.
Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.
По данным ГБР, третья версия - совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т. д.
Рябчук ездил в Россию
Чтобы проверить эту версию были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области.
В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.
ГБР отметили, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:
- умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);
- дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УК);
- похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);
- бездействие военных властей в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);
- халатное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).0
Назначено 24 экспертизы
Сейчас следователями ГБР проверяются факты халатного отношения к военной службе и бездеятельности руководства воинской части где проходил службу подозреваемый.
С этой целью допрошено 29 человек, из которых 9 - военные служебные лица воинской части 3021, в том числе заместители командира части, командиры рот, отделений и т. д.
Проведен обыск в воинской части, в ходе которого изъяты документы о порядке прохождения службы, организации несения службы на территории Южмаш, назначено 24 различных экспертиз.
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Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре
В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.
Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.
После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.
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