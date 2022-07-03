УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Брали голыми руками": эксперт объяснил, почему Энергодар оккупанты РФ взяли без боя

3 июля 2022, 22:23

Энергодар Запорожской области российские захватчики заняли практически без сопротивления, говорит Олег Жданов.

Запорожская АЕС
Запорожская АЭС / Фото УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о том, почему российским оккупантам удалось практически без сопротивления захватить Запорожскую атомную электростанцию.

Как рассказал он в интервью Главреду, город Энергодар Запорожской области российские захватчики заняли практически без сопротивления.

"Энергодар они брали голыми руками", - подчеркнул военный эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что фактически сопротивления защитники Украины там не оказывали, поскольку на тот момент у ВСУ просто не хватало войск.

"Поэтому российские войска просто вошли в Энергодар и захватили станцию практически без единого выстрела. Постреляли немножко, и на этом все закончилось", - добавил Жданов.

Смотрите полную версию интервью Олега Жданова Главреду

Читайте еще:

Энергодар Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:23

"Брали голыми руками": эксперт объяснил, почему Энергодар оккупанты РФ взяли без боя

21:58

"Все вернем": в ВСУ назвали главную причину отвода войск из ЛисичанскаВидео

21:40

Одни руины: украинские военные показали выжженное село после прихода оккупантовВидео

21:24

Аэродром оккупантов стерли в порошок: детали удара по позициям РФ под МелитополемВидео

21:01

Путина ждет "горячий" прием на саммите G20Видео

Реклама
20:53

У Зеленского жестко прокомментировали предложение Кремля о переговорах Украины с РФВидео

20:33

Зеленский резко ответил на слова Лукашенко о "братской России"Видео

20:30

Войска РФ могут захватить всю Луганскую область – ЗеленскийВидео

20:29

Перерезан канал переброски оружия РФ: под Мелитополем взорвали железнодорожный мостВидео

20:10

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:06

Армия Украины после тяжелых боев приняла решение выйти из Лисичанска – ГенштабВидео

20:01

Сколько Украина тратит в месяц на ВСУ: названы колоссальные суммыВидео

19:56

Оккупанты форсировали Северский Донец и захватили поселок на Лисичанском направлении

19:39

"Карма" и "божий промысел": в ОП потроллили жалобы РФ на "хлопки" в приграничных городахВидео

19:00

Армия Украины контрнаступает на Херсон: войска РФ скопились в центре города и готовятся к оборонеВидео

18:59

ВСУ отразили штурм РФ под Бахмутом: враг отступил с большими потерями

18:34

Захватили трофей в ходе штурма: бойцы ВСУ отжали у оккупантов новейшую БМПВидео

18:27

Лукашенко может преподнести Путину неприятный сюрпризмнениеВидео

18:23

Роль Беларуси в войне "давно определена": Лукашенко снова заговорил о "братской России"Видео

18:20

Ивана Купала 2022: гадания на любовь, вещий сон и деньги

Реклама
18:03

ВСУ перейдут в контрнаступление, освободят Херсон и проведут спецоперацию в России – АрестовичВидео

18:01

Гороскоп на сегодня 3 июля 2022: Тельцам – важная информация, Ракам – неприятный разговор, Стрельцам – деньгиВидео

17:57

РФ убила 6 человек, в том числе ребенка: детали ракетного удара по СлавянскуВидео

17:48

В Украине разрешат выезжать за границу еще нескольким категориям мужчинВидео

17:27

"РФ уничтожает украинцев на своей территории": детали гибели семьи из-под ХарьковаВидео

16:59

Пьяные командиры РФ открыли огонь по своим: оккупанты рассказали о беспределеВидео

16:56

Если будет "Минск" или "Мюнхен", Путин снова двинет свои войска на Украину – МИД БританииВидео

16:29

Украине светит полтриллиона евро на восстановление: в ЕС готовят амбициозный планВидео

16:06

"Жалкое зрелище": певица Волочкова опозорилась, выступая в российской деревне

16:04

Ядерные угрозы Путина: превратится ли третья мировая война в первую ядернуюмнение

15:58

Шольц анонсировал гарантии безопасности для Украины и назвал главное условиеВидео

15:58

"Украина должна согласиться на условия Путина": в Кремле предложили Киеву сесть за стол переговоровВидео

15:57

"Наорали и отправили обратно": известную ведущую не пустили обратно в УкраинуВидео

15:45

Битва за Донбасс не закончена, Украина накопит тяжелое оружие и освободит свои земли – МинобороныВидео

15:40

Приметы на 4 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:38

"Играет роль униженного": исследователь пропаганды объяснил отклонения Путина

15:29

Много убитых и раненых: РФ накрыла Славянск мощным огнем из РСЗОВидео

15:27

Отцвели пионы - что делать дальше: советы начинающим садоводамВидео

15:20

Самые вкусные маринованные помидоры: невероятно быстрый рецептВидео

15:17

В России не ждут: Галкин покинул Израиль вслед за Аллой ПугачевойВидео

Реклама
14:54

"Путина поджимает время": эксперт назвал сроки окончания войны в УкраинеВидео

14:51

Лисичанск не пал, армия РФ не взяла город под полный контроль - советник главы МинобороныФотоВидео

14:42

Украину атакуют холодные ливни и налетит шторм: синоптики назвали датыВидео

14:31

"Глубокая заморозка" войны возможна после захвата РФ Донбасса - британский генералВидео

14:25

В России отказываются чинить технику: войска оккупантов пропивают запчасти и агрегаты – ГУРВидео

14:24

Шойгу отчитался Путину о полной оккупации Луганской областиФотоВидео

14:03

"Присвоить наш борщ нельзя": Клопотенко ответил на "хотелки" ЗахаровойВидео

13:33

Сирийскую тактику готовятся применять в Украине: генерал рассказал об "обезбашенных командующих" РФВидео

13:29

Война вряд ли продлится больше года: либо Украина выбьет войска РФ, либо будет тупик – Al JazeeraВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 июля 2022: Ракам – чужие секреты, Львам – счастье в любви, Козерогам – опасностьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять