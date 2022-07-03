"Брали голыми руками": эксперт объяснил, почему Энергодар оккупанты РФ взяли без боя

Запорожская АЭС / Фото УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о том, почему российским оккупантам удалось практически без сопротивления захватить Запорожскую атомную электростанцию.

Как рассказал он в интервью Главреду, город Энергодар Запорожской области российские захватчики заняли практически без сопротивления.

"Энергодар они брали голыми руками", - подчеркнул военный эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что фактически сопротивления защитники Украины там не оказывали, поскольку на тот момент у ВСУ просто не хватало войск.

"Поэтому российские войска просто вошли в Энергодар и захватили станцию практически без единого выстрела. Постреляли немножко, и на этом все закончилось", - добавил Жданов.

Смотрите полную версию интервью Олега Жданова Главреду

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