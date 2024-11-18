Британия и Франция разрешить бить вглубь РФ, но есть условие: что известно - СМИ

Британия и Франция дали разрешение Украине на применение ракет Storm Shadow/SCALP для ударов по территории Курской области России, отмечают СМИ.

https://glavred.info/ukraine/britaniya-i-franciya-razreshit-bit-vglub-rf-no-est-uslovie-chto-izvestno-smi-10615394.html Ссылка скопирована

Британия и Франция разрешили Украине бить по РФ, но есть ограничения / Коллаж Главред, фото: armyinform.com.ua, скриншот из видео

Коротко:

Франция и Британия разрешить дальнобойные удары вглубь России

Речь идет о территории Курской области

Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным вооружением. Однако, о полном снятии ограничений на применение дальнобойных ракет речь не идет. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в военно-политических кругах.

Как сообщает источник издания, Лондон и Париж не против применения их оружия для ударов по территории России.

видео дня

"Но, в то же время, это разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP распространяется только на Курскую область", - отмечает СМИ.

По информации издания Le Figaro, Франция и Великобритания предоставили Украине разрешение на использование ракет SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Это решение было принято после аналогичного разрешения от США.

Таким образом, Вооруженные силы Украины теперь имеют возможность наносить дальнобойные удары не только с помощью ракет ATACMS, но и с использованием SCALP и Storm Shadow.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов по территории России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американских властей. Скорее всего, сначала украинские военные будут применять это оружие против российских и северокорейских войск в Курской области для защиты собственных сил.

Эксперт по оборонным вопросам Нидерландского института международных отношений Clingendael Дик Занде отмечает, что Украина может рассмотреть возможность атаки на Крымский мост, если США разрешат использование ATACMS за пределами Курской области.

17 ноября иностранные СМИ сообщили, что США, Франция и Великобритания якобы согласились разрешить Украине наносить удары по территории России, хотя официального подтверждения Украина пока не получила. Полковник запаса ВСУ Олег Жданов предположил, что на фоне таких заявлений Путин может снова прибегнуть к ядерным угрозам.

Другие новости:

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред