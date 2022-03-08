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Буча - в заложниках у российских захватчиков: город попал под массированный артобстрел

8 марта 2022, 06:04

Оккупанты не дают жителям Бучи выйти на улицу. Даже когда пушки не гремят и обстрела нет, они простреливают улицы.

война, Буча
Артиллерийский обстрел завершился около 01:30 8 марта / Фото Reuters

Российские оккупанты продолжают обстрелы Киева и области. Под вражеским огнем уже семь дней подряд находится Буча. Этот город оказался фактически в заложниках у оккупантов.

"Почему говорю, что находимся в заложниках, потому что не дают жителям небольшой период, пока пушки не гремят и обстрела нет, выходить из жилищ – простреливают улицы",– сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в эфире Государственного телеканала Рада.

По словам Федорука, артиллерийский обстрел завершился около 01:30 8 марта.

Как сообщал Главред, под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Об этом в своем видеообращении 7 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, погиб глава Гостомельской общины Юрий Прилипко.

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