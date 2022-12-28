Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте

Начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы.

Кирилл Буданов в Бахмуте / Фото t.me/DIUkraine

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте.

Как сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Telegram, Буданов был в одной из самых горячих точек на украинском фронте 27-28 декабря. Он посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназовцы.

Генерал-майор Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил задачи.

Также он наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения российских оккупантов.

Визит Зеленского в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области. Там он встретился с военными и вручил им государственные награды.

После этой новости в Кремле поспешили заявить, что российский диктатор Владимир Путин также был на фронте. Однако журналисты-расследователи выяснили, что "зоной СВО", в которой якобы был президент РФ, оказался российский Ростов-на-Дону.

Тем временем у россиян началась истерика после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут на Донетчине. Этот город российские оккупанты безуспешно штурмуют уже несколько месяцев подряд и не могут добиться никаких успехов. Армия РФ перебросила туда значительные силы, однако это не помогло захватчикам.

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