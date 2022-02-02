Будет альтернатива: Резников объяснил, как именно отменят призыв в Украине

Алексей Резников объяснил, как будут отменять призыв в Украине / УНИАН

В Украине планируют отказаться от срочной службы, заменив ее краткосрочной военной подготовкой. На реализацию перехода Украины на профессиональную армию уйдет четыре года.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, комментируя указ президента об увеличении численности ВСУ.

"Чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия. Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления", – заявил Резников.

Также министр отметил, "нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва".

Читайте также"Заканчиваются мужчины" и "призыв женщин": почему это не смешно"Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 г. мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы привлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", - рассказал министр.

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По его словам, уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения указа.

"Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах", - сказал Резников.

Напомним, в Украине отменят призыв на срочную военную службу. Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по этому поводу. Реализация указа президента запланирована до 1 января 2024 года.