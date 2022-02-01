В Украине отменят призыв на срочную военную службу - указ Зеленского

призовники / УНИАН

В Украине отменят призыв на срочную военную службу. Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по этому поводу.

Соответственный указ опубликован на сайте президента.

Зеленский поручил правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект относительно "введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года"

Напомним, указ о переходе Украины к профессиональной армии президент подписал во вторник, 1 февраля.

По словам Зеленского, указ призван укрепить обороноспособность государства и сделать военную службу более привлекательной для граждан.

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Документ предусматривает, в частности, что в течение следующих трех лет численность Вооруженных сил Украины увеличат на 100 тысяч человек предполагается создание 20 дополнительных бригад ВСУ.

Читайте такжеНаша армия - не слабее уровня НАТО, наши бойцы - практики, к сожалению - ЗеленскийТакже возрастет денежное обеспечение всех военных – планируется, что уровень выплат составит не менее трех минимальных зарплат. Увеличится срок действия контрактов, а Украина будет переходить к основам профессиональной армии. Также будет разработана система карьерного роста офицеров.

Будет разрабатываться концепция жилищного обеспечения военных, ветеранов, а также членов их семей.

По словам главы государства, этот указ станет стартом перехода Украины к профессиональной армии.