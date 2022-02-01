Численность армии увеличат на 100 тысяч человек: Зеленский подписал указ во время выступления в Раде

Документ предусматривает переход Украины к основам профессиональной армии.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 февраля, подписал указ о переходе Украины к профессиональной армии. Подпись под документом он поставил прямо во время своего выступления в Верховной Раде.
По словам президента, указ призван укрепить обороноспособность государства и сделать военную службу более привлекательной для граждан.
Документ предусматривает, в частности, что в течение следующих трех лет численность Вооруженных сил Украины увеличат на 100 тысяч человек предполагается создание 20 дополнительных бригад ВСУ.
Также возрастет денежное обеспечение всех военных – планируется, что уровень выплат составит не менее трех минимальных зарплат. Увеличится срок действия контрактов, а Украина будет переходить к основам профессиональной армии. Также будет разработана система карьерного роста офицеров.
Будет разрабатываться концепция жилищного обеспечения военных, ветеранов, а также членов их семей.
По словам главы государства, этот указ станет стартом перехода Украины к профессиональной армии.
"Этот указ не потому, что скоро война. Он для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее в Украине определили сроки проведения ежегодных очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу. В 2022 году проведение очередных призывов пройдет с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября.
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