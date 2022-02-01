УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Численность армии увеличат на 100 тысяч человек: Зеленский подписал указ во время выступления в Раде

1 февраля 2022, 10:45
Прослушать новость
Остановить

Документ предусматривает переход Украины к основам профессиональной армии.

false
Численность армии увеличат на 100 тыс. человек / УНИАН, коллаж Главред

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 февраля, подписал указ о переходе Украины к профессиональной армии. Подпись под документом он поставил прямо во время своего выступления в Верховной Раде.

По словам президента, указ призван укрепить обороноспособность государства и сделать военную службу более привлекательной для граждан.

Документ предусматривает, в частности, что в течение следующих трех лет численность Вооруженных сил Украины увеличат на 100 тысяч человек предполагается создание 20 дополнительных бригад ВСУ.

Также возрастет денежное обеспечение всех военных – планируется, что уровень выплат составит не менее трех минимальных зарплат. Увеличится срок действия контрактов, а Украина будет переходить к основам профессиональной армии. Также будет разработана система карьерного роста офицеров.

Будет разрабатываться концепция жилищного обеспечения военных, ветеранов, а также членов их семей.

Реклама

По словам главы государства, этот указ станет стартом перехода Украины к профессиональной армии.

"Этот указ не потому, что скоро война. Он для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в Украине определили сроки проведения ежегодных очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу. В 2022 году проведение очередных призывов пройдет с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября.

Вас также может заинтересовать:

viber
Владимир Зеленский контрактная армия новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Численность армии увеличат на 100 тысяч человек: Зеленский подписал указ во время выступления в Раде». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обманГороскоп на сегодня, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обман Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречатьКитайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способыКак правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы Под 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на медПод 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на мед Киевстар закрывает часть тарифов с 1 февраля: как абонентам получить компенсациюКиевстар закрывает часть тарифов с 1 февраля: как абонентам получить компенсацию
11:24

Зеленский заявил о прорыве в диалоге по Донбассу: Украина, РФ, Франция и ФРГ сделают общее заявление

11:11

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

11:05

Зеленский заявил о новом формате сотрудничества Украины с Британией и Польшей

10:51

"Прошли через ад": британцы показали, как война с Россией изменила жизни тысяч украинских семей

10:45

Численность армии увеличат на 100 тысяч человек: Зеленский подписал указ во время выступления в Раде

Реклама
10:36

"Новости – новое оружие": Зеленский призвал украинцев к единству

10:27

Владимир Зеленский выступил на заседании Рады: главное из обращения президента

10:25

COVID-сертификат о бустерной дозе: Ляшко пояснил, как его получать

10:25

Новенький и неопытный участник дорожного движения: в Киеве на оживленном проспекте заметили гусяВидео

10:08

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

09:47

Ребенок знал, где выращивают наркотики: новые детали гибели 11-летнего Максима на Запорожье

09:41

Могут стать основанием для введения военного положения: Данилов рассказал об угрозах РФ УкраинеВидео

09:26

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2022: Девам – козни недругов, Козерогам – трудности, Водолеям – искушенияВидео

09:19

Тарифы на газ, дорогие пакеты и въезд в ЕС по-новому: что меняется в Украине в февралеВидео

09:09

В бюджете не предусмотрены деньги на выплату 500 гривен за бустерную дозу - министр финансов

09:09

Если США введут санкции наперед, российская экономика долго не протянетмнение

09:01

Госдеп США решил эвакуировать семьи дипломатов из Беларуси

08:32

Пропагандист Соловьев предложил наказать Данилко за "Батько наш Бандера": певец остроумно ответил

08:23

Коронавирус в Украине 1 февраля: за сутки выявили более 30 тысяч COVID-больных

08:20

Приметы на 2 февраля: что нельзя делать в день Ефимия и как не попасть в бедуВидео

Реклама
07:38

Морозы не уйдут, ранней весны не будет: синоптик уточнил прогноз погоды на февраль 2022 в УкраинеВидео

07:20

Гороскоп на февраль-2022 для всех: Овен будет уязвим, а Водолею предстоит суперуспешный месяцВидео

06:58

Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, но есть три фактора - Ляшко

06:44

Очередной гвоздь в "зраду": почему Путин решил обеспечить соцвыплаты в ОРДЛОмнение

06:33

США получили ответ Кремля по гарантиям безопасности - Washington Post

06:20

Нельзя давать коровье молоко: как кормить новорожденных котят без кошки

06:09

Магнитные бури в начале февраля растянутся на несколько дней и достигнут 6 балловВидео

05:20

Украину атакует резкое похолодание: когда и где врежет -18°Видео

05:02

В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогФото

04:36

Не огонь, а кипяток: Maruv после слухов о беременности потрусила пышным ягодицами в одних колготках

04:32

Как очистить энергию в квартире и почему на кухню и в спальню нельзя пускать посторонних

03:16

Готовность к новым отношениям после расставания: критерии от психолога

02:34

Анна Седокова в развратном бикини показала свои загорелые "персики"

02:08

"Заходишь в ресторан, а там - все одинаковые": хирург рассказал, как изменились стандарты красоты

01:09

Доллар резко рванет вверх: эксперт озвучил мрачный прогноз девальвации гривныВидео

31 января, понедельник
23:53

Украина сможет мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения России - ДаниловВидео

23:51

Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария и как не попасть в бедуВидео

23:41

Санкции против России: в Госдепе раскрыли подробностиВидео

23:27

Пятая "птица" из США доставила в Украину боеприпасы из США

23:09

Вышла замуж за убийцу своего сына: под Тернополем муж зверски убил и расчленил женуВидео

Реклама
22:43

Выяснилась дата встречи советников "нормандской четверки"

22:38

Данилов заявил о разрушении Украины из-за выполнения минских соглашенийВидео

21:54

Евросоюз предоставит Украине первый транш на 600 млн евро - ЗеленскийВидео

21:48

Арктические холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз на февральВидео

21:23

Угроза вторжения РФ в Украину: Путин и Макрон провели вторые переговоры за неделюВидео

21:22

В Евросоюзе припугнули Россию "масштабными" санкциями

21:08

Будапештский меморандум и санкции против окружения Путина: Лондон грозит ударом по РФ из-за УкраиныВидео

20:53

Шмыгаль назвал угрозу вторжения России в УкраинуВидео

20:40

Байден определился с кандидатом на должность посла в Украине - Bloomberg

20:37

Опасность на каждом шагу: названы дни февраля 2022, когда могут подстерегать неудачиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять