Воинский учет для женщин: в ВСУ объяснили, кого и когда "заберут в армию"

Украинкам придется встать на воинский учет / Владимир Мальцев

В Вооруженных силах Украины прокомментировали резонансное решение о том, что женщин возьмут на воинский учет.

Как рассказал РБК-Украина военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко, такая практика была и раньше.

Он напомнил, что на воинский учет брали женщин - например, тех, кто получал медицинские специальности.

Военный комиссар говорит, что поскольку эти правила учета не менялись, в отличие от образовательных правил, то даже и это с определенного момента "забуксовало", когда часть специальностей не охватывалась правилам военных.

Речь идет лишь об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию, уточнил полковник.

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Он подчеркнул, что любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства.

"Учет не становится чем-то новым, а остается исключительно учетом. Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций и искажений - будто "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, которые желают присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту", - добавил Куценко.

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Воинский учет для женщин

Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на воинский учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Украинских женщин будут призывать на военную службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

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