УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Воинский учет для женщин: в ВСУ объяснили, кого и когда "заберут в армию"

26 декабря 2021, 21:35
Прослушать новость
Остановить

Речь идет лишь об учете, а не о призыве, пояснил Валерий Куценко.

Украинкам придется встать на воинский учет / Владимир Мальцев

В Вооруженных силах Украины прокомментировали резонансное решение о том, что женщин возьмут на воинский учет.

Как рассказал РБК-Украина военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко, такая практика была и раньше.

Он напомнил, что на воинский учет брали женщин - например, тех, кто получал медицинские специальности.

Военный комиссар говорит, что поскольку эти правила учета не менялись, в отличие от образовательных правил, то даже и это с определенного момента "забуксовало", когда часть специальностей не охватывалась правилам военных.

Речь идет лишь об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию, уточнил полковник.

Реклама

Он подчеркнул, что любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства.

"Учет не становится чем-то новым, а остается исключительно учетом. Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций и искажений - будто "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, которые желают присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту", - добавил Куценко.

Читайте такжеВ Украине женщин обязали стать на воинский учет: все, что нужно знать

Воинский учет для женщин

Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на воинский учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Украинских женщин будут призывать на военную службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

Читайте еще:

viber
ВСУ новости Украины воинский учет
Сейчас вы просматриваете новость «Воинский учет для женщин: в ВСУ объяснили, кого и когда "заберут в армию"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везениеГороскоп на сегодня 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везение Приметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп на завтра 27 декабря 2021: Тельцам – сплетни, Львам – опасность аварий, Девам – соблазныГороскоп на завтра 27 декабря 2021: Тельцам – сплетни, Львам – опасность аварий, Девам – соблазны Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяцаЛунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца Воинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службуВоинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службу
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
21:35

Воинский учет для женщин: в ВСУ объяснили, кого и когда "заберут в армию"

20:53

Пенсию повысят на 10%: украинцам рассказали, кому ждать ежемесячную надбавкуВидео

20:31

Цель Путина в ходе нынешнего военно-политического обострениямнение

20:00

Располневшая Ани Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря Путина

19:54

Ударить первыми: в США предложили вооружить Украину и ввести санкции против РФВидео

Реклама
19:39

Чтобы в доме всегда водились деньги: что нужно обязательно поставить на стол на Новый год 2022Видео

19:23

Украинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

18:56

"Ужасные последствия": в США оценили худший сценарий агрессии РФ против УкраиныВидео

18:51

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаФото

18:38

Двое мужчин жестоко изнасиловали ребенка и скрывались от следствия в ОдессеВидео

18:15

В Раде предложили вернуть Кубань Украине, в Госдуме закатили истерику

18:00

Гороскоп на завтра 27 декабря 2021: Тельцам – сплетни, Львам – опасность аварий, Девам – соблазныВидео

17:58

Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:51

В ЕС грозят России масштабными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

17:39

Комаровский жестко раскритиковал некоторых врачей из-за советов о вакцинацииВидео

16:47

Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожанияВидео

16:44

Угроза вторжения войск Путина в Украину: в НАТО заявили о проведении срочных переговоров с РоссиейВидео

16:18

В Чернигове во время снегопада произошло уникальное природное явлениеВидео

15:55

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле поставили условие и назвали тему переговоровВидео

15:35

Скандал с замглавы МОН: чиновник оправдался после откровенного наряда своей помощницы

Реклама
15:22

Данилов объяснил, ждет ли Украина вторжения РФ со стороны Азова

15:15

Со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни женщин не будет - главнокомандующий ВСУВидео

14:33

Загадочная смерть украинца в Словакии: родные не верят в самоубийство

14:16

Курс доллара: эксперты рассказали, легко ли будет купить/сдать валюту под Новый годВидео

13:55

Берлин сомневается, что Россия собирается напасть на Украину – Reuters

13:35

"Крала, а сожитель прятал": в Польше украинка на гигантскую сумму обворовала склад

13:15

Сколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетолога

12:45

Вторжение России в Украину может начаться с Азовского моря - The Washington PostВидео

12:02

Путин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования РоссииВидео

11:43

Украину атакует снегопад и мощный морозВидео

11:20

В Украине подскочила цена на основной продукт борщевого набора: что произошло

11:10

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

11:07

Самая вкусная и быстрая закуска из лаваша на Новый год 2022: сырные палочки за 10 минутВидео

10:53

В Минобороны заявили, что беременных и женщин с малолетними детьми тоже возьмут на воинский учетВидео

10:40

Минимальную пенсию поднимут до 7800: Шмыгаль рассказал, кого из украинцев коснется

09:49

Россия и НАТО обсудят "гарантии безопасности" 12 января – СМИВидео

09:37

Лютые морозы до минус 25: синоптики выкатили свежий прогноз погоды на Новый год

09:16

В случае войны Россия использует преимущество в Азовском море для давления на юг Украины - КулебаВидео

08:53

До 40 тысяч гривен: насколько большие штрафы за езду без прав в Украине

08:21

Коронавирус в Украине "слегка угомонился": за сутки обнаружили 2810 случаев зараженияВидео

Реклама
07:55

Гороскоп на сегодня 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везениеВидео

07:47

В Киеве просто посреди улицы убили неравнодушного мужчину, который заступился за женщину

07:45

К чему привела истерическая кремлевская тактикамнение

07:14

В 2022 году электроэнергия в Украине подорожает: сколько будем платить

06:53

Большой куш, новая работа и неожиданный поворот: гороскоп на январь 2022 года для Стрельцов

06:28

Свинью ради Украины не отдам, или Почему многих напугал военных учетмнение

05:28

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

05:02

Яйца, ананас и не только: как быстро чистить фрукты и овощи

04:22

Врежут морозы и завалит снегом: синоптик назвала дату резкого похолоданияВидео

03:50

Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять