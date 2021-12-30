Призыв в армию и увольнение срочников в 2022 году: Зеленский утвердил сроки

Стали известны сроки призыва в армию 2022 / УНИАН

В Украине определены сроки проведения ежегодных дежурных призывов граждан Украины на срочную военную службу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки такой службы, и порядок выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дежурных призывов в 2022 году.

Об этом идет речь в подписанном президентом Владимиром Зеленским указе №687/2021, сообщается на сайте Офиса президента.

Призыв 2022 и увольнение из ВСУ

Согласно документу, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

При этом увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также предусмотрено провести в апреле – июне и октябре – декабре.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 г., а подготовительные мероприятия запланировано начать на месяц раньше этих дат.

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Где будут служить призывники

"Следует отметить, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Военных, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах Украины, привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях).

Кому светит отсрочка

Не будут подлежать призыву граждане обучающегося призывного возраста. Им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и состояния здоровья.

Отсрочка от призыва может быть предоставлена призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.

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Ранее в Слуге народа заявили, что не планируется замена срочного призыва в ряды украинской армии службой в резерве в 2021 или 2022 году.

В президентский политсиле отметили, что, по мнению президента Владимира Зеленского, Украина должна отказаться от срочного призыва и страна двигается в направлении отказа от призыва.

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