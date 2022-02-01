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Могут стать основанием для введения военного положения: Данилов рассказал об угрозах РФ Украине

1 февраля 2022, 09:41
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Секретарь СНБО уверяет, что ситуация сейчас под контролем.

Данилов
Алексей Данилов рассказал, в каком случае в Украине могут ввести военное положение / Фото Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал угрозы со стороны РФ, которые могут стать основанием для введения военного положения в Украине.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV он отметил, что "в случае введения в Украине военного положения Верховная Рада должна на протяжении двух дней в обязательном порядке утвердить соответствующий указ президента".

"Любая угроза, как киберугроза, авиационная и другие угрозы могут быть угрозами национальной безопасности, и президент Украины может принять главу Совета национальной безопасности и обороны в любое время. Собрать такое заседание и рассматривать тот или иной вопрос на заседании СНБО", – сказал Данилов.

Читайте такжеПоводов для паники нет, у Украины есть ВСУ: Данилов ответил на угрозу военного вторжения РоссииВ то же время секретарь СНБО подчеркивает, что "ситуация в Украине абсолютно контролируема".

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще рано радоваться заявлениям России об отводе войск и авиации Западного военного округа. Частичный отвод российских войск является позитивным сигналом, однако словам России нельзя доверять без проверки заявил дипломат.

Алексей Резников сообщал, что вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск Российской Федерации. По его словам, разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных различий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Однако ситуация отличается тем, что войска постоянно движутся, и эти сведения используются для информационного давления.

Автор: Сергей Кущ
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военное положение вторжение России Алексей Данилов
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