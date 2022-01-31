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"Нужно больше информации": Кулеба заявил, что рано радоваться заявлению РФ об отводе войск

31 января 2022, 16:22
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Объявление о частичном отводе – это позитивный сигнал, но пока неизвестно, поможет ли это для деэскалации, отметил глава украинского МИД.

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По словам Кулебы, нужно иметь больше информации об отводе войск / Reuters, УНИАН

Сейчас еще рано радоваться заявлениям России об отводе после учений войск и авиации Западного военного округа. Для оценки таких заявлений требуется больше детальной информации.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, частичный отвод российских войск является позитивным сигналом, однако словам России нельзя доверять без проверки. Об этом глава МИД заявил во время онлайн-брифинга в понедельник, 31 января.

"С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, сейчас точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации", – отметил Кулеба.

Он напомнил о подобной ситуации весной 2021 года. Тогда Россия после стягивания войск и техники к украинской границе под предлогом проведения учений также объявила об окончании маневров и отводе войск. А по факту отвода практически не произошло и ситуация вблизи границы не изменилась, отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Поэтому, по его словам, нельзя заявления России ни преувеличивать, ни преуменьшать. А для оценки того, что на самом деле произошло, нужно иметь более подробную информацию – и лишь после этого можно будет делать выводы.

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"В целом сейчас недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому прежде чем давать оценку любому ее действию, нужно действительно убедиться, что происходит именно то, что Россия имеет в виду", – подытожил министр.

Частичный отвод войск РФ

В России 29 января заявили, что возвращают на места базирования войска и авиацию Западного военного округа РФ после того, как солдаты завершили "плановую проверку боевой готовности". Такую проверку проводили якобы на фоне кризисных отношений с НАТО.

Российские войска возле украинской границы

Раньше Алексей Резников сообщал, что вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск Российской Федерации. По его словам, разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных различий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Однако ситуация отличается тем, что войска постоянно движутся, и эти сведения используются для информационного давления.

Также Резников заявлял о неготовности Москвы до военной операции против Украины. Он подчеркнул, что россияне не создали возле украинских границ ударной группировки для реализации подобной задачи. При этом такая угроза продолжает существовать, добавил глава Минобороны Украины.

В Госдепе США при этом заявляют, что президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля. Вашингтон готов к различным сценариям, даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и заставить Россию принять последствия.

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