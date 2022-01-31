Украина сможет мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения России - Данилов

Алексей Данилов высказался о подготовке к нападению РФ / inform.ua

Украина сможет мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения России. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Associated Press.

По словам чиновника, Россия может совершить провокацию "в любой момент" - около 120 тысяч российских войск сосредоточены вблизи Украины.

При этом Данилов утверждает, что для начала полномасштабного вторжения России потребуются масштабные приготовления, которые легко заметить.

Также Данилов уверен, что выполнение минских соглашений по Донбассу в нынешнем виде грозит разрушением Украины. По его словам, минские соглашения, которые подразумевают особый статус Донбасса и амнистию боевикам, необходимо пересмотреть.

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"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российской пушки - а немцы и французы смотрели, - всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - отметил Данилов.

Возможная агрессия России

Напомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

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