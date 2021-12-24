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Женщины в армии: в каких странах мира мобилизация является всеобщей

24 декабря 2021, 19:26

В некоторых государствах женщины служат в армии по 7 лет.

воинский учет
Воинский учет для женщин существует в разных странах / Фото: glavnoe.ua, poltava.to

В Украине женщины обязаны стать на воинский учет. Соответствующий приказ Министерства обороны вступил в силу 17 декабря текущего года и вызвал большой резонанс в обществе, став первой темой обсуждения.

Украинцы шокированы тем, что женщины трудоспособного возраста большинства профессий должны получить военный билет до конца 2022 года, но по данным ТСН.ua, который собрал подборку стран, где женщины также являются военнообязанными, это не новшество в мире.

К примеру, в Израиле есть самая известная армия мира, где служат женщины. К призыву в этой стране подлежат все граждане страны по достижению 18 лет, а израильтянки служат наравне с мужчинами в сухопутных войсках, во флоте и в авиации. Больше всего их в артиллерии или пограничных войсках. Срок мобилизации у женщин в Израиле на год меньше, чем у мужчин - 2 года.

Каждый третий солдат Израиля – женщина.

В одной из самых милитаризованных стран мира - Северной Корее женщин также берут в армию для службы в специальных воинских частях отдельно от мужчин сроком на 7 лет. Так, в армии КНДР служит около 10% барышень, так как попадают в армию только те девушки, которые доказали свою верность партии и служат преимущественно в войсках противовоздушной обороны и береговой артиллерии.

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В Эритрее женщины служат в армии 1,5 года. Более 25% военнослужащих там – представительницы прекрасного пола.

В Европе самой первой страной, призвавшей женщин в армию, стала Норвегия. В 2013 году парламент решил, что на военный учет должны стать женщины от 19 до 44 лет. Срок их службы 7-19 месяцев. Около 27% норвежек сегодня проходят военную службу.

Всеобщий призыв существует и в Китае, но он никогда не проводится.

Также женщины служат в армиях Перу, Малайзии, Бенина, Испании, Швеции, США, Великобритании, Франции, Германии, Канады и Австралии, России и многих других стран, но у них есть специальные привилегии.

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В Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Позже в Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в закона о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.

В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.

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