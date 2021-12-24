Одни теперь требования к мужчинам и женщинам: Арестович высказался о воинском учете украинок

Представитель ОП утверждает, что женщины заменят мужчин.
В Украине утвердили перечень "военнообязанных" профессий для женщин, представительницы которых должны стать на обязательный учет.
Как известно, это касается медиков, финансистов, бухгалтеров, менеджеров, программистов, журналистов, музыкантов и других.
И пока общество возмущалось новшествами, внештатный советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал закон.
По его словам, воинский учет украинок "это гендерное равенство".
"Женщины этого требовали всю дорогу? Вот добились наконец-то. Одни теперь требования к мужчинам и женщинам", - сказал Арестович в эфире Вартові еспресо.
Кроме того, он утверждает, что это не значит, что женщин призовут, даже в случае введения военного положения.
"Это делается потому, что государство хочет знать, какие люди, какие специальности у них есть, потому что если введут военное положение - женщины заменят на должностях мужчин, которые в это время будут на фронте", - сказал Арестович.
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В Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.
Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.
Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.
Позже в Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в закона о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.
Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.
В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.
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