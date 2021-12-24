Одни теперь требования к мужчинам и женщинам: Арестович высказался о воинском учете украинок

"Женщины просто заменят мужчин" / УНИАН

В Украине утвердили перечень "военнообязанных" профессий для женщин, представительницы которых должны стать на обязательный учет.

Как известно, это касается медиков, финансистов, бухгалтеров, менеджеров, программистов, журналистов, музыкантов и других.

И пока общество возмущалось новшествами, внештатный советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал закон.

По его словам, воинский учет украинок "это гендерное равенство".

"Женщины этого требовали всю дорогу? Вот добились наконец-то. Одни теперь требования к мужчинам и женщинам", - сказал Арестович в эфире Вартові еспресо.

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Кроме того, он утверждает, что это не значит, что женщин призовут, даже в случае введения военного положения.

"Это делается потому, что государство хочет знать, какие люди, какие специальности у них есть, потому что если введут военное положение - женщины заменят на должностях мужчин, которые в это время будут на фронте", - сказал Арестович.

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В Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Позже в Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в закона о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.

В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.

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