Сеть взорвалась мемами по поводу решения поставить украинок на воинский учет

Пользователи высмеяли решение властей.
Как известно, украинских женщин с 2022 года будут призывать на воинскую службу. В Минобороны уже заявили, что это произойдет только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.
Между тем, начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что за все время мобилизации в стране ни одна женщина не была призвана без своего согласия.
Но в Сети эту ситуацию обсуждают несколько по-другому и очень бурно.
На самом деле украинцы смеются над такой инициативой властей и прямо говорят, что это неженственная служба.
В частности, многие возмущаются, что делать в случае, если в семье с несовершеннолетними, а еще хуже - маленькими детьми, есть два военнообязанных человека.
"Куда тогда девать детей?", - спрашивают украинцы, однако воспринимают ситуацию и с юмором.
Главред собрал подборку самых ярких мемов на идею украинских властей поставить украинок на воинский учет.
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