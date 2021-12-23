Сеть взорвалась мемами по поводу решения поставить украинок на воинский учет

В Сети смеются над воинским учетом для женщин / Соцсети

Как известно, украинских женщин с 2022 года будут призывать на воинскую службу. В Минобороны уже заявили, что это произойдет только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

Между тем, начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что за все время мобилизации в стране ни одна женщина не была призвана без своего согласия.

Но в Сети эту ситуацию обсуждают несколько по-другому и очень бурно.

На самом деле украинцы смеются над такой инициативой властей и прямо говорят, что это неженственная служба.

В частности, многие возмущаются, что делать в случае, если в семье с несовершеннолетними, а еще хуже - маленькими детьми, есть два военнообязанных человека.

Реклама

"Куда тогда девать детей?", - спрашивают украинцы, однако воспринимают ситуацию и с юмором.

Главред собрал подборку самых ярких мемов на идею украинских властей поставить украинок на воинский учет.