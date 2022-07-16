"Будет перелом в войне в пользу Украины ": в разведке предупредили о новом наступлении России

В разведке предупредили о новом наступлении России / УНИАН, скриншот

Перелом в войне с РФ в пользу Украины будет зависеть от нескольких факторов. Сейчас Россия ведет подготовку к следующему этапу наступательных действий.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время всеукраинского информационного телемарафона.

"Он однозначно будет, но это будет зависеть, во-первых, от того, насколько мы сможем остановить наступательный темп российских войск. А, во-вторых, насколько будет активной и широкомасштабной помощь, которую оказывают наши партнеры, потому что это важно и для обороны, и для наступательных действий", - сказал он.

Также Скибицкий добавил, что на сегодня ГУР фиксирует активность противника на всей линии фронта.

читайте такожУдар по Северску и Бахмуту: в британской разведке назвали новое направление атаки РФ"Военная разведка сегодня фиксирует активность противника, причем это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и с моря. Мы видим обстрелы по всей линии соприкосновения, по всей линии фронта. Идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. Есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта", - сказал он.

Кроме этого, Скибицкий подтвердил информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировки российских войск, однако неизвестно, сделал ли это он на неподконтрольной территории Украины.

По его словам, это свидетельствует о подготовке к следующему этапу наступательных действий со стороны РФ.

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