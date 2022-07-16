УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Украина

"Будет перелом в войне в пользу Украины ": в разведке предупредили о новом наступлении России

16 липня 2022, 16:38

Разведка фиксирует активность противника на всей линии фронта, сообщил представитель ГУР МО.

Скибицкий, ВСУ
В разведке предупредили о новом наступлении России / УНИАН, скриншот

Перелом в войне с РФ в пользу Украины будет зависеть от нескольких факторов. Сейчас Россия ведет подготовку к следующему этапу наступательных действий.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время всеукраинского информационного телемарафона.

"Он однозначно будет, но это будет зависеть, во-первых, от того, насколько мы сможем остановить наступательный темп российских войск. А, во-вторых, насколько будет активной и широкомасштабной помощь, которую оказывают наши партнеры, потому что это важно и для обороны, и для наступательных действий", - сказал он.

Также Скибицкий добавил, что на сегодня ГУР фиксирует активность противника на всей линии фронта.

читайте такожУдар по Северску и Бахмуту: в британской разведке назвали новое направление атаки РФ"Военная разведка сегодня фиксирует активность противника, причем это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и с моря. Мы видим обстрелы по всей линии соприкосновения, по всей линии фронта. Идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. Есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта", - сказал он.

Кроме этого, Скибицкий подтвердил информацию о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировки российских войск, однако неизвестно, сделал ли это он на неподконтрольной территории Украины.

По его словам, это свидетельствует о подготовке к следующему этапу наступательных действий со стороны РФ.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза – а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия.

Читайте также:

война в Украине ГУР
Реклама
Підтримайте Главред

Последние новости

17:17

Рики Мартин обвинен в сексуальном насилии над родственником

17:10

Раскрыт страшный диагноз поддерживающего войну в Украине Дюжева

16:58

Зачистка Крыма HIMARS: в ГУР оценили вероятность ударов дальнобойными РСЗОВидео

16:50

Будет много вкусного варенья: как получить ведро смородины с кустаВидео

16:42

Как отстирать жирные пятна: 5 чрезвычайно простых способов с идеальным результатом

Реклама
16:38

"Будет перелом в войне в пользу Украины ": в разведке предупредили о новом наступлении России

16:35

Приметы на 17 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:34

Беларусь пойдет войной на Украину, перелома не будет: астролог озвучил тревожный прогнозВидео

16:33

Огневой налет на Луганщине: бойцы Kraken уничтожили 60 оккупантов и взяли пленныхВидео

16:20

Украина превратится в "реку": синоптики предупредили о циклоне с мощными ливнямиВидео

16:16

Множественные травмы и несчастный случай: раскрыты подробности смерти Иваны Трамп

15:59

Дезертируют взводами с передовой: оккупанты рассказывают, как бегут из УкраиныВидео

15:45

"Я не хочу соревноваться с убийцами": украинская спортсменка публично набросилась на россиянокВидео

15:35

"Уверена, что злоумышленники будут найдены": Камалия стала жертвой мошенников

15:32

Дальнобойный ЗРК прикроет небо: ВСУ вооружат двумя батареями NASAMSВидео

15:29

Почему украинцам надо бить врага не только "химарсами" и "байрактарами"мнение

15:28

"Когда люди спали, на них обрушился подъезд": в Чугуеве ракета убила супруговФотоВидео

14:59

Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецептВидео

14:58

Разорвать блокаду РФ: в США спрогнозировали сроки контрудара ВСУ на югеВидео

14:50

500 бурятов драпанули из Украины, услышав взрывы от ракет HIMARSВидео

Реклама
14:38

Через Мариуполь на Запорожье прошла большая колонна военной техники РФВидео

14:34

Груз 200 для Курил: украинский спецназ "покрошил" подразделение оккупантов под СлавянскомВидео

14:31

"РФ прямо сейчас празднует": отставка Драги может лишить Украину военной поддержки Италии - Politico

14:14

Жарит котлеты и печет утки: Пугачева выхаживает тяжелобольного Моисеева

13:45

Украина может получить истребители F-16 и закрыть небо: в ВВС объяснили, когда это случитсяВидео

13:42

Мед может причинить серьезный вред организму: как его правильно есть

13:38

3 омолаживающие стрижки с челкой для женщин после 30 лет, которые не требуют особой укладки

13:13

ВСУ с помощью HIMARS "обезглавили" 106-ю дивизию РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра 17 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытанияВидео

12:55

Накануне пил коньяк за $2,5 тыс. из Москвы: гауляйтера Херсонщины могли отравить свои жеВидео

12:44

Он отдал приказ бомбить Винницу: на российского командира открыли охоту в КрымуВидео

12:24

В РФ снова бряцают оружием: собираются "нарастить действия армии РФ" по всем направлениям в УкраинеВидео

12:08

Боец терробороны спас жизнь семнадцати собратьев на Харьковщине

12:04

Кремль продолжит войну: генерал раскрыл ближайшие планы Путина в отношении УкраиныВидео

11:43

Готовился идти в школу: 7-летнего Максима и его маму убила российская ракета в ВинницеВидео

11:28

"Бог пытается нас уберечь": Никитюк показала знак в небе после теракта в ВинницеВидео

11:10

Больше потратили на нефть и газ из России, чем на помощь Украине: Линкявичюс раскритиковал ЕС

10:38

HIMARS испепелили 30 логистических объектов войск РФ: в МОУ рассказали об успехах ракетных системВидео

10:08

"Деньги нужны": пленный оккупант признался, почему приехал убивать украинцевВидео

09:55

"Путин проиграет войну": Жданов заявил, что РФ не спасет перевод экономики на военные рельсыВидео

Реклама
09:55

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2022: Скорпионам – тайные желания, Козерогам – потери, Водолеям – деньгиВидео

09:32

Как заставить армию РФ отступить: украинский генерал озвучил рецептВидео

08:51

Враг разбомбил жилые дома на Харьковщине и Днепропетровщине: есть погибшие, под завалами людиФотоВидео

08:46

Оперативная пауза закончилась: армия РФ пойдет в наступление в течение трех суток - ISWВидео

08:14

Мы сделаем их без ненавистимнение

08:05

18 "двухсотых", склад боеприпасов, техника: авиация ВСУ проредила ряды оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:22

РФ ударила ракетой по Одессе: попала в гражданский объект, там пожарВидео

06:04

Террорист номер одинмнение

05:21

На дух не переносят: ТОП-6 растений, которые отпугивают комаров

05:16

96-летняя королева Елизавета II оказалась в хосписеВидео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти