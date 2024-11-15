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Будут отправлять оружие еженедельно: в Пентагоне сделали важное заявление о помощи Украине

Алёна Воронина
15 ноября 2024, 08:34
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В Минобороны США настроены успеть передать Украине всю обещанную военную помощь до окончания каденции Байдена. Поставки будут осуществляться еженедельно.
Военная помощь от США, спикер Пентагона Сабрина Сингх
В Пентагоне сделали важное заявление о помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: Министерство обороны США, скрин

Кратко:

  • Пентагон хочет успеть передать всю обещанную помощь до окончания каденции Байдена
  • Для этого помощь могут передавать еженедельно

В Пентагоне настроены успеть до конца работы действующей администрации президента США Джо Байдена обеспечить доставку в Украину военной помощи на 7,1 млрд долларов, которые остались от принятого ранее финансирования Конгрессом.

Для того, чтобы успеть передать всю обещанную помощь, поставки могут осуществляться еженедельно. Об этом сообщила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга в четверг, 14 ноября. Она добавила, что Пентагон будет выделять пакеты вооружения Украине по мере пополнения собственных запасов.

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Сингх отметил, что Пентагон постоянно пополняет свои резервы, чтобы сохранять уровень своей боеготовности.

"В то время, как мы продолжаем пополнять наши собственные запасы, вы увидите, как вооружения в дальнейшем будут передаваться Украине", - сказала она.

По словам Сингх, за чуть менее 70 дней, оставшихся до прихода новой администрации в Белый дом, Пентагон "может проделать невероятную работу".

Также представитель Пентагона напомнила, что Байден четко подчеркнул, что он хочет передать Украине всю принятую Конгрессом помощь до завершения своей каденции. Сингх подчеркнула, что Пентагон будет упорно работать, чтобы обеспечить это.

Кроме этого, Сингх отметила, что Украине будут передавать оружие в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Такая инициатива предусматривает изготовление нового оружия для ВСУ на американских предприятиях. Поэтому, по словам Сингх, имеющиеся у Пентагона вооружения будут отправляться в короткие сроки.

Помощь Украине от США - последние новости

Ранее в США назвали оставшуюся сумму на помощь Украине. США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов со складов США, отметил Патрик Райдер.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что США в ближайшие недели передадут военную помощь Украине. США передадут Украине существенный объем военной помощи в последние недели каденции Байдена.

Также Главред сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп сказал, на чем сосредоточится его администрация. Он заявил, что его администрация сосредоточится на том, чтобы завершить войну России против Украины.

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Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют именно Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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