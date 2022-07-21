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"Буферная зона": Куса рассказал, почему Россия против интеграции Украины и Польши

21 июля 2022, 16:27

Идеальный вариант для России – чтобы они договорились с Западом и в этих договорённостях Украина не была частью Запада.

Украина, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Илия Куса
Украина, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Илия Куса / Коллаж УНИАН, facebook.com

Россия хочет, чтобы Украина оставалась в серой зоне и именно поэтому всячески критикует интеграцию Украины и Польши. Такое мнение в интервью Главреду выразил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Идеальный вариант для России – чтобы они договорились с Западом и в этих договорённостях Украина не была частью Запада. В таком случае мы постоянно будем ареной противостояния и не сможем нормально развиваться. Потому что если страна находится в буферной зоне между двумя противоборствующими сторонами, о каких-то долгосрочных инвестициях, крупных проектах говорить нельзя", - говорит Куса.

По словам Кусы, в данный момент выстраивается новая архитектура безопасности в Европе, которая будет исходить и из ситуации в Украине.

"То есть архитектура, которая должна будет создать новый статус-кво уже с учётом того, что Россию назвали врагом НАТО. Так, как это было после Второй мировой и берлинского кризиса – стена, железный занавес, с одной стороны запад, с другой восток. Что-то похожее должно произойти и сейчас, если, конечно, в России раньше не начнётся серьезный кризис и вдруг не изменится политика. Один из ключевых вопросов – где здесь Украина, будет ли она за условным новым железным занавесом или, как Германия, будет серой зоной, по которой будет проходить невидимая линия разделения", - пояснил Куса.

Именно поэтому Украине, убежден эксперт, важно развивать сотрудничество с соседними европейскими странами. В частности, с Польшей.

"Во-первых, с Польшей можно развивать очень много военных проектов, в том числе, на территории Польши. Переносить часть наших военных мощностей на её территорию для того, чтобы безопасно развивать национальный ВПК. Тем более, что поляки, насколько мне известно, к этому готовы. Во-вторых, речь идёт о транспортно-логистической инфраструктуре. Мы видим, какие проблемы создаёт присутствие России в Чёрном море. Соответственно, нам нужна новая логистика через западные границы. Самая длинная с Польшей и там уже есть наработанные проекты касательно расширения инфраструктуры, логистики и дорог для того, чтобы наладить этот экспорт", - отметил Куса.

Кроме того, по словам Кусы, в Польше находится огромная диаспора украинцев, которые в ближайшее время будут влиять на польскую политику.

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"Идеологически Польша - одна из тех стран, которые понимают все наши озабоченности. В отличие от Германии и Франции, которые никогда не поймут глубины конфликта с Россией. Поэтому с ними нам легче коммуницировать и выстраивать тесные стратегические отношения, чем с другими странами, которым приходится годами объяснять, лоббировать и как-то иначе подходить", - добавил Куса.

Интеграция Украины и Польши - другие новости:

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